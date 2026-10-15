L’ex ambasciatore Armbruster: «L’America alone è l’errore strategico di Trump»

«L’obiettivo di Putin è dividere gli europei dagli Usa, scommette sulla stanchezza di Trump.La vera posta in gioco è la sovranità strategica»

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Vladimir Putin non vuole soltanto il Donbass: vuole un veto sul futuro dell’Ucraina e dividere gli alleati europei dagli Stati Uniti. È la lettura di Tom Armbruster, diplomatico di carriera e già ambasciatore americano, con quasi trent’anni nel Foreign Service e una lunga esperienza tra Russia, Europa e Asia centrale. Negli anni Ottanta attraversò in kayak da Helsinki a Tallinn con un gruppo di finlandesi, arrivando nell’allora Urss con il passaporto diplomatico. Per lui, il rischio di «America