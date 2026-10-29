L’Ong: «Milioni di fake news sul voto. Nel mirino i partiti arabi»

FakeReporter ha monitorato l’uso dell’Ia nei giorni del voto: «C’è stato un bombardamento sistematico, ripetuto e continuo di immagini inventate, spesso con l’obiettivo di spaventare la gente e convincerla a votare a destra». E anche ha postato immagini fasulle realizzate con l’intelligenza artificiale
TEL AVIV – Ai ricercatori di FakeReporter, un’organizzazione no-profit israeliana impegnata nel monitoraggio della disinformazione online, con sede nella centralissima Via Rothschild a Tel Aviv, l’immagine sarebbe potuta sembrare credibile. Era circa l’una del pomeriggio di martedì, a metà della giornata di votazioni in Israele, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva appena postato su X una foto contrassegnata “Sakhnin”, il nome di una comunità araba nel nord di Israele, in cui si vede