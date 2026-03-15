Il piano Usa “decapita e delega”, perciò l’Iran deve sopravvivere

«Decapitare e delegare» funziona solo se la decapitazione è abbastanza precisa da lasciare qualcuno in grado di accettare i termini. La politica richiede un Iran abbastanza debole da accettare le richieste americane, ma abbastanza coerente da attuarle

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«Decapitare e delegare» funziona solo se la decapitazione è abbastanza precisa da lasciare qualcuno in grado di accettare i termini. La politica richiede un Iran abbastanza debole da accettare le richieste americane, ma abbastanza coerente da attuarle

Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano ha recentemente riassunto l’approccio dell’amministrazione Trump al cambio di regime con un «decapitare e delegare». Rimuovere un leader intransigente, indebolire il regime attraverso attacchi aerei, sanzioni e proxy, quindi costringere un successore a stringere un accordo transazionale, eliminando un fattore di irritazione geopolitica e aprendo la porta alla normalizzazione diplomatica, all’accesso al petrolio e, nel caso dell’Iran, alle c