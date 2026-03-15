L’analisi

Il piano Usa “decapita e delega”, perciò l’Iran deve sopravvivere

stephen holmes
15 marzo 2026 • 19:30

«Decapitare e delegare» funziona solo se la decapitazione è abbastanza precisa da lasciare qualcuno in grado di accettare i termini. La politica richiede un Iran abbastanza debole da accettare le richieste americane, ma abbastanza coerente da attuarle

«Decapitare e delegare» funziona solo se la decapitazione è abbastanza precisa da lasciare qualcuno in grado di accettare i termini. La politica richiede un Iran abbastanza debole da accettare le richieste americane, ma abbastanza coerente da attuarle

Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano ha recentemente riassunto l’approccio dell’amministrazione Trump al cambio di regime con un «decapitare e delegare». Rimuovere un leader intransigente, indebolire il regime attraverso attacchi aerei, sanzioni e proxy, quindi costringere un successore a stringere un accordo transazionale, eliminando un fattore di irritazione geopolitica e aprendo la porta alla normalizzazione diplomatica, all’accesso al petrolio e, nel caso dell’Iran, alle c

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stephen holmes
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Politologo. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca a Yale nel 1976, ha insegnato alle università di Yale e Wesleyan prima di diventare membro dell'Institute for Advanced Study di Princeton nel 1978. Successivamente si è trasferito al Dipartimento di governo dell'Università di Harvard, dove è rimasto fino al 1985, il anno in cui è entrato a far parte della facoltà dell'Università di Chicago dove ha insegnato, sia nel Dipartimento di Scienze Politiche che nella Facoltà di Giurisprudenza, fino al 1997. Dal 1997-2000, Holmes è stato Professore di Politica all'Università di Princeton. Nel 2000 si è trasferito alla New York University School of Law, dove attualmente è Walter E. Meyer Professor of Law e co-direttore di facoltà del Center on Law and Security.