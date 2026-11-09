Il fiasco di Trump passa anche dai dazi, ora gli Usa dovranno riparare agli errori

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Con le tariffe, gli obiettivi del tycoon erano quelli di aumentare l’occupazione, ridurre il disavanzo delle partite correnti e quello commerciale degli Stati Uniti e rafforzare la base industriale del paese. Come visto alle midterm, l’impennata dei prezzi ha messo a dura prova la sua popolarità

Nei quasi due anni trascorsi dal suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso da dove aveva lasciato nel suo primo mandato, smantellando il sistema commerciale multilaterale aperto che ha funzionato così bene per il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ha imposto dazi di ampia portata a decine di paesi, aumentandoli e riducendoli ripetutamente e modificando le aliquote su singoli beni e paesi, apparentemente per capriccio. Di conseguenza, le a