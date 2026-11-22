Fallisce la conferenza Onu sul clima in Turchia, nonostante i due giorni aggiuntivi di trattative. L’Europa respinge la bozza conclusiva: «Rischia di aggravarsi la voragine tra impegni e azione». Secondo il Global Carbon Budget, 59 paesi hanno visto crescere l'economia riducendo allo stesso tempo le emissioni

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ANTALYA – «Non accettiamo una decisione che non risponde alla scienza e rischia di aggravare la voragine tra impegni e azione. Né possiamo permettere che una Cop faccia greenwashing, non menzionando le fonti fossili». Dopo due settimane sfinenti è stata l'Unione Europea a far saltare l'accordo a Cop31, per voce di Darragh O'Brien, ministro del clima dell'Irlanda, che ha la presidenza di turno. È stato un finale drammatico, per la conferenza Onu sul clima, due giorni di negoziati supplementari so