La Global Sumud Flotilla ha denunciato che un'altra sua imbarcazione è attaccata con drone vicino a Tunisi, poche ore dopo un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said. Illesi gli attivisti filo-palestinesi che erano a bordo, si precisa in un messaggio su Instagram. "Seconda notte, secondo attacco di un drone", ha dichiarato una delle coordinatrici della flottiglia allestita per portare aiuti a Gaza, Melanie Schweizer. La Global Sumud Flotilla ha riferito che la "Alma", battente bandiera britannica, "è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine ed è stata danneggiata per un incendio scoppiato sul ponte superiore". "L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro", ha assicurato la Gsf, "è attualmente in corso un'indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente". "Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni", ha denunciato il movimento Pro-Pal, "questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione". I presunti attacchi con droni non porteranno a uno stop della spedizione che punta a forzare il blocco navale israeliano attorno alla Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari: "La Global Sumud Flotilla continua imperterrita", si legge nel comunicato, "il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo prosegue con determinazione e risolutezza".