La nave spagnola Alma è stata colpita con un drone vicino a Tunisi. «Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione», fa sapere la Global Sumud Flotilla
La Global Sumud Flotilla ha denunciato che un’altra sua imbarcazione è stata attaccata con un drone vicino a Tunisi poche ore dopo un analogo episodio accaduto al largo di Sidi Bou Said. «Seconda notte, secondo attacco di un drone», ha dichiarato una delle coordinatrici della Flotilla, Melanie Schweizer. Anche in questo caso non si sono verificati feriti ma danni materiali all’imbarcazione.
«Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione», fa sapere il movimento.
«La Global Sumud Flotilla continua imperterrita», si legge in un comunicato, «il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo prosegue con determinazione e risolutezza».
Qatar: «Negoziati non più sostenibili»
Intanto dopo il raid aereo dell’esercito israeliano a Doha con cui sono stati uccisi alcuni vertici di Hamas, la leadership qatariota ha fatto sapere che le trattative per una tregua sono saltate definitivamente.
«I negoziati non credo che possano essere sostenibili dopo quanto visto», ha detto il premier e ministro degli Esteri qatarino Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. «Abbiamo compiuto ogni sforzo per garantire il successo dei negoziati su Gaza. Abbiamo fatto tutto il possibile per fermare l'aggressione contro Gaza. Per quanto riguarda i negoziati in corso, non credo che possano essere sostenibili dopo quanto visto oggi», ha aggiunto.
L’attacco è stato visto come un tradimento da parte del Qatar visto che da oltre 24 mesi svolge il ruolo da mediatore nei colloqui tra Israele e Hamas.
Gaza, almeno 14 palestinesi uccisi dall'alba
Proseguono senza sosta i bombardamenti dell'aviazione israeliana su Gaza. Dall'alba sono stati uccisi almeno 14 palestinesi secondo quanto riporta Al Jazeera.
La Global Sumud Flotilla ha denunciato che un'altra sua imbarcazione è attaccata con drone vicino a Tunisi, poche ore dopo un analogo episodio al largo di Sidi Bou Said. Illesi gli attivisti filo-palestinesi che erano a bordo, si precisa in un messaggio su Instagram. "Seconda notte, secondo attacco di un drone", ha dichiarato una delle coordinatrici della flottiglia allestita per portare aiuti a Gaza, Melanie Schweizer. La Global Sumud Flotilla ha riferito che la "Alma", battente bandiera britannica, "è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine ed è stata danneggiata per un incendio scoppiato sul ponte superiore". "L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro", ha assicurato la Gsf, "è attualmente in corso un'indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente". "Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni", ha denunciato il movimento Pro-Pal, "questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione". I presunti attacchi con droni non porteranno a uno stop della spedizione che punta a forzare il blocco navale israeliano attorno alla Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari: "La Global Sumud Flotilla continua imperterrita", si legge nel comunicato, "il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo prosegue con determinazione e risolutezza".
"I negoziati non credo che possano essere sostenibili dopo quanto visto" ieri, ha affermato il premier e ministro degli Esteri qatarino Mohammed bin Abdulrahman Al Thani citato dai media internazionali. "Abbiamo compiuto ogni sforzo per garantire il successo dei negoziati su Gaza. Abbiamo fatto tutto il possibile per fermare l'aggressione contro Gaza. Per quanto riguarda i negoziati in corso, non credo che possano essere sostenibili dopo quanto visto oggi", ha dichiarato Al Thani in conferenza stampa a Doha definendo un tradimento l'attacco al Qatar, che svolge il ruolo di mediatore nei colloqui tra Israele e Hamas.
