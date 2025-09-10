«Europe must fight». Lo ripete più volte, Ursula von der Leyen, sin dall’esordio del suo discorso annuale, l’atteso state of the Union che dovrebbe rappresentare un bilancio e soprattutto uno slancio programmatico da parte della presidente della Commissione europea.

Attraversata da scandali, criticata per l’impotenza con la quale ha subìto un accordo impari con gli Stati Uniti, subissata di tentativi di sfiduciarne la Commissione e di malcontento nella stessa aula europarlamentare alla quale oggi si rivolge, von der Leyen fa ricorso all’ormai abusato rally ‘round the flag effect e appella «alla unità» in nome della parola chiave del discorso: «Fight». Scelta fatta proprio per la polisemia: «fight» può indicare più genericamente una lotta, non necessariamente un combattimento militare. Ma che la presidente voglia riferirsi proprio a questo – a uno sforzo bellico dell’Europa – è chiarito sin dalle prime frasi pronunciate, oltre che nei riferimenti multipli alla guerra in Ucraina.

Von der Leyen dice ad esempio che «è vero che l’Europa nasce come progetto di pace, ma questi tempi non perdonano»; che «non possiamo aspettare che la tempesta passi». Infine proclama: «Europe must fight». E lancia «un appello all’unità»: l’Europa, chiede, «ha lo stomaco per combattere? Ne ha la capacità, o siamo in grado solo di combattere tra di noi, paralizzati dalle divisioni?». Qui chiama alla stretta «tutte le forze democratiche», con sollievo di socialdemocratici e liberali che scattano nell’applauso pensando che il riferimento possa rinsaldare la maggioranza tradizionale europeista. Questo von der Leyen cerca: compattare l’aula. Contro il nemico esterno, la Russia, e sgombrando il campo da autocritiche e critiche: «Serve più pressione sulla Russia», dice. Scalda l’aula con le storie di bimbi ucraini come Sasha da Mariupol. Parla di come supportare in ogni modo l’Ucraina.

E – come se non fosse stata questa stessa presidente a promettere a Donald Trump l’acquisto di centinaia di miliardi di energie fossili, oltre che di armi – dice che «questo momento serva come momento di indipendenza».

«L’Europa difenderà ogni millimetro del suo territorio», dice la presidente nelle stesse ore in cui la Polonia denuncia l’attraversamento del proprio spazio aereo da parte di droni russi. «Dobbiamo investire per supportare il fianco est, con un Eastern Flank Watch: dobbiamo investire nella sorvegianza in tempo reale e chiedere agli amici baltici di costruire un “drone wall”». Poi il richiamo alla roadmap della difesa attesa già per il prossimo Consiglio europeo di ottobre.

Le prime mosse su Gaza

I socialdemocratici, marginalizzati nel processo politico da quando la famiglia popolare europea (quella di appartenenza di von der Leyen) ha costruito un’alleanza tattica con l’estrema destra meloniana, hanno scelto con la loro capogruppo, la sancheziana Iratxe García Pérez, di investire la loro quota di pressione negoziale alla vigilia del discorso sullo stato dell’Unione per smuovere von der Leyen su Gaza. Le formazioni progressiste – i socialdem, la sinistra europea e i verdi – hanno anche inscenato un’azione dimostrativa presentandosi in aula in rosso.

In risposta a queste richieste, stamattina Ursula von der Leyen ha detto che «quel che sta accadendo a Gaza ha scosso le coscienze del mondo», che «la fame indotta dall’uomo non può mai essere un’arma di guerra. Per il bene dell’infanzia e dell’umanità, this must stop. Questo deve finire». Ciò fa parte «di una più sistematica svolta avvenuta negli scorsi mesi, semplicemente inaccettabile: abbiamo visto soffocata finanziariamente l’Autorità palestinese, i piani di insediamento nell’area E 1, azioni e dichiarazioni dei più estremisti ministri del governo israeliano che incitano alla violenza. Tutti tentativi di minare la soluzione a due stati: non dobbiamo lasciare che accada». E poi: «Mi addolora dire queste parole, e so che per tanti cittadini l’inabilità dell’Europa di concordare su una via comune è altrettanto doloroso, si chiedono quante altre cose peggiori debbano accadere prima che vi sia un’unità di reazione. Capisco. Perché quel che sta accadendo a Gaza è inaccettabile».

In termini di azioni, cosa resta? «Molti stati membri si sono mossi da soli, noi come Commissione abbiamo proposto di sospendere parti dei nostri fondi Horizon ma la proposta è bloccata senza maggioranza: non possiamo restare paralizzati. Ecco perché proporrò un pacchetto di misure per trovare una via. Anzitutto, la Commissione farà quel che può fare da sola. Metteremo in pausa il nostro supporto bilaterale a Israele. Bloccheremo i pagamenti in questi ambiti senza compromettere il lavoro con la società civile israeliana o lo Yad Vashem. Faremo inoltre due proposte al Consiglio: sanzioni contro i ministri estremisti e i coloni violenti, e una sospensione parziale dell’accordo di associazione Ue-Israele per quel che riguarda l’ambito commerciale». La Commissione ha competenza esclusiva in ambito commerciale poiché l’Ue è mercato comune.

Von der Leyen fa promesse che dichiara di non poter mantenere con ogni probabilità: «Sono consapevole che sarà difficile trovare maggioranze, per alcuni sarà troppo e per altri troppo poco; ma ogni istituzione deve prendersi la sua responsabilità». La presidente lancia anche, per il prossimo mese, un Palestine Donor Group che includa uno strumento (finanziario) per la ricostruzoone di Gaza, per sforzi internazionali coi partner regionali.

Dopodiché precisa: «I am a long-standing friend of the people of Israel. Sono da sempre amica del popolo di Israele». Fa riferimento al rilascio degli ostaggi, al fatto che non c’è spazio per Hamas che vuole distruggere Israele e tiene «il futuro della sua stessa gente in ostaggio».

L’accordo con gli Usa e il versante economico

Contestata sul patto con Trump pure dagli stessi governi che avevano spinto per una strategia arrendevole, la presidente di Commissione europea allude alle critiche («ho sentito molte cose e capisco le reazioni iniziali») ma rivendica l’accordo

© Riproduzione riservata