Flotilla, tutto il mondo contro Ben-Gvir. Tajani: «Sanzioni al ministro israeliano»

Tajani ha chiesto all’Ue di procede contro il ministro alla sicurezza israeliano: «Sono stati violati diritti elementari». Per le opposizioni non basta: «Bisogna sospendere le intese di Tel Aviv con l’Europa». Dopo Italia, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, anche Londra convoca l’incaricato d'affari di Israele
L’Italia chiede all’Unione europea di sanzionare il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’ultranazionalista di estrema destra Itamar Ben Gvir. A comunicarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, in un post su X, scrive di aver chiesto, a nome del governo, all’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas «di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri l’adozione di sanzioni contro il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inacce