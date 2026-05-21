le testimonianze: «Bendati, pestati, umiliati»

Flotilla, tutto il mondo contro Ben-Gvir. Tajani: «Sanzioni al ministro israeliano»

Chiara Sgreccia
21 maggio 2026 • 20:38

Tajani ha chiesto all’Ue di procede contro il ministro alla sicurezza israeliano: «Sono stati violati diritti elementari». Per le opposizioni non basta: «Bisogna sospendere le intese di Tel Aviv con l’Europa». Dopo Italia, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, anche Londra convoca l’incaricato d'affari di Israele

L’Italia chiede all’Unione europea di sanzionare il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’ultranazionalista di estrema destra Itamar Ben Gvir. A comunicarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, in un post su X, scrive di aver chiesto, a nome del governo, all’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas «di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri l’adozione di sanzioni contro il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inacce

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia