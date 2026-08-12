LE MISURE CONTRO LE PETROLIERE RUSSE

Flotta ombra, Putin minaccia: «Rappresaglia sulle navi Ue»

Davide Maria De Luca
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12 agosto 2026 • 20:20

Il Cremlino: se l’Europa continuerà i fermi di navi russe, «sequestreremo quelle europee». E su richiesta di Vance, Zelensky aveva già limitato gli attacchi ucraini alle petroliere russe. Anche la marina italiana aveva fermato un’imbarcazione sospetta

Il presidente russo, Vladimir Putin, lancia una nuova minaccia all’Europa e paventa una guerra al naviglio commerciale europeo, in rappresaglia ai sequestri e alle sanzioni che l’Ue ha approvato contro la cosiddetta «flotta ombra» russa. L’Europa vuole «restringere la libertà di movimento delle imbarcazioni appartenenti ai nostri operatori economici, attività pacifiche, sottolineo», ha detto Putin, definendo queste attività «pirateria» e «rapine». Il presidente russo si riferisce alle disposizio

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.