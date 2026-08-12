Flotta ombra, Putin minaccia: «Rappresaglia sulle navi Ue»

Il Cremlino: se l’Europa continuerà i fermi di navi russe, «sequestreremo quelle europee». E su richiesta di Vance, Zelensky aveva già limitato gli attacchi ucraini alle petroliere russe. Anche la marina italiana aveva fermato un’imbarcazione sospetta

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Il presidente russo, Vladimir Putin, lancia una nuova minaccia all’Europa e paventa una guerra al naviglio commerciale europeo, in rappresaglia ai sequestri e alle sanzioni che l’Ue ha approvato contro la cosiddetta «flotta ombra» russa. L’Europa vuole «restringere la libertà di movimento delle imbarcazioni appartenenti ai nostri operatori economici, attività pacifiche, sottolineo», ha detto Putin, definendo queste attività «pirateria» e «rapine». Il presidente russo si riferisce alle disposizio