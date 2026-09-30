l’atterraggio d’emergenza

Terrore FlyDubai, il mistero dei due piloti. Tel Aviv evoca un nuovo 11 settembre

Gigi Riva
30 settembre 2026 • 19:04
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Il copilota omanita che attacca il collega nel tentativo di far precipitare l’aereo, i caccia in volo, i dubbi sulla dinamica. Un intrigo internazionale, con i ministri Ben Gvir e Katz che cavalcano l’episodio gridando alla jihad. Durante la colluttazione il Boeing ha perso 5.000 metri di quota, per poi atterrare in Arabia Saudita

Nemmeno uno sceneggiatore di fervida fantasia avrebbe potuto immaginare una trama, racchiusa in poche ore di un giorno di ordinaria follia della nostra contemporaneità, che sta tra la farsa dell' L'aereo più pazzo del mondo e il dramma di Terrore ad alta quota. Per infine precipitare (sig!) nell'incubo funesto dell'attentato, e se non è un 11 settembre in sedicesimo è per la prontezza di riflessi di alcuni passeggeri che l'hanno sventato. Mentre l'epilogo si porta la solita domanda “a chi giova?

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).