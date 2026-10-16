Fotoreporter Usa picchiata dai coloni in Cisgiordania. Il voto israeliano s’incendia

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Gerusalemme – L’ennesima violenta aggressione da parte di coloni estremisti in Cisgiordania, stavolta a una famosa fotoreporter americana, diventa in poche ore tema di campagna elettorale in Israele. «Sono stata aggredita, spinta a terra. Per fortuna avevo addosso il giubbotto antiproiettile e l’elmetto; altrimenti, probabilmente, non sarei nemmeno qui, perché hanno continuato a prendermi a calci, ancora e ancora», ha raccontato Heidi Levine dal letto dell’ospedale di Ramallah dove è stata porta