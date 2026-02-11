A confermarlo è il ministro degli Esteri dopo che la richiesta è stata avanzata da una sessantina di deputati dell’Assemblea nazionale. La Relatrice speciale Onu per i territori palestinesi avrebbe definito Israele come nemico comune dell’umanità

La Francia chiederà le dimissioni della Relatrice Speciale delle Nazioni unite per i Territori Palestinesi, Francesca Albanese, a seguito delle «dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli» da lei rilasciate lo scorso 7 febbraio intervenendo all’Al-Jazeera Forum di Doha. Nel videomessaggio inviato al forum, Albanese avrebbe definito Israele nemico comune dell’umanità.

A confermare la richiesta di dimissioni avanzata dall’esecutivo francese ci ha pensato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot durante il suo ultimo discorso all’Assemblea nazionale: «La Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli della signora Francesca Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, le cui politiche possono essere criticate, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile».

La Francia, quindi, chiederà le dimissioni nella prossima riunione del Consiglio dei diritti umani dell'Onu, in programma il prossimo 23 febbraio. La dichiarazione fa seguito all'iniziativa della deputata Caroline Yadan, vicina ai macroniani, che insieme a una sessantina di altri parlamentari ha chiesto al ministero degli Esteri di muoversi affinché le Nazioni unite sollevino Albanese dal mandato ricoperto.

