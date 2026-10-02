l’autunno caldo è appena cominciato

Studenti sulle barricate in tutta la Francia, governo indeciso tra pugno duro e dialogo

Daniel Peyronel
02 ottobre 2026 • 20:49
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Oltre 2600 fermi in soli due giorni, portoni di scuole date alle fiamme, decine di feriti  Il ministro all’Istruzione incontra i genitori e i sindacati. Che però promettono di tenere alta la pressione sull’esecutivo. Ma l’autunno caldo del paese è appena cominciato: all’orizzonte ci sono i gilet gialli

Una nuova giornata di scioperi e proteste ha scosso la Francia, dove le rivendicazioni dei liceali per ottenere migliori condizioni di studio si sono trasformate in un grande movimento di protesta contro le politiche del governo e contro la repressione della polizia. Dopo i quasi duemila fermi di giovedì, principalmente di minorenni, il ministero dell’Interno ha preso in custodia altri 600 manifestanti solo nella mattinata di venerdì 2 ottobre, giorno in cui anche alcune università si sono aggiu

Daniel Peyronel
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Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.