Studenti sulle barricate in tutta la Francia, governo indeciso tra pugno duro e dialogo

Oltre 2600 fermi in soli due giorni, portoni di scuole date alle fiamme, decine di feriti Il ministro all’Istruzione incontra i genitori e i sindacati. Che però promettono di tenere alta la pressione sull’esecutivo. Ma l’autunno caldo del paese è appena cominciato: all’orizzonte ci sono i gilet gialli

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Una nuova giornata di scioperi e proteste ha scosso la Francia, dove le rivendicazioni dei liceali per ottenere migliori condizioni di studio si sono trasformate in un grande movimento di protesta contro le politiche del governo e contro la repressione della polizia. Dopo i quasi duemila fermi di giovedì, principalmente di minorenni, il ministero dell’Interno ha preso in custodia altri 600 manifestanti solo nella mattinata di venerdì 2 ottobre, giorno in cui anche alcune università si sono aggiu