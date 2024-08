Il ministro degli Esteri iraniano ad interim Ali Bagheri ha avuto ieri sera colloqui con i suoi omologhi di Russia e paesi arabi tra cui Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Egitto, Oman, Giordania e Algeria. In una telefonata con il russo Sergej Lavrov, Bagheri ha detto che Israele "ha oltrepassato la linea rossa" e ha affermato che l'Iran "ha il legittimo diritto di difendersi". Ha quindi ringraziato la Russia per il suo sostegno e ha chiesto che i due paesi continuino a collaborare per fermare "le azioni aggressive" dello Stato ebraico. Bagheri ha parlato anche con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell.