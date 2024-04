L'ultima giornata del G7 si è aperta con la discussione al tavolo dei ministri degli Esteri dell'attacco israeliano all'Iran, al centro delle discussioni dello Stato ebraico con l'alleato statunitense. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato agli altri membri del G7 le informazioni che gli Stati Uniti hanno sull'attacco israeliano. Si attende una dichiarazione del G7 in cui l'azione militare sarà definita «limitata» e in cui si invitano Israele e Iran alla moderazione.

Funzionari iraniani riferiscono al New York Times che l'attacco israeliano ha colpito una base militare vicina alla città di Isfahan, nell'Iran centrale. Le autorità iraniane sembrano minimizzare l'attacco, gli analisti parlano di un tentativo di de-escalation.

L'attacco è stato lanciato in risposta all'operazione iraniana della notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, quando Teheran aveva lanciato centinaia di missili e droni, a sua volta come rappresaglia per l'uccisione di alcuni esponenti dei Guardiani della rivoluzione che si trovavano a Damasco in Siria, in un edificio della sede diplomatica.