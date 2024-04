Sono tanti i temi sul tavolo dei ministri degli Esteri del G7, che da ieri sono a Capri per una tre giorni di incontri tra i capi della diplomazia dei sette paesi che fanno parte del forum. Il vertice, presieduto dal vicepresidente del Consiglio italiano Antonio Tajani, entra oggi nel vivo, dopo l’arrivo nella serata di mercoledì di David Cameron e Annalena Baerbock, ministri di Regno Unito e Germania, dopo i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Canada e Giappone.

Medio Oriente ma non solo: oggi pomeriggio arriveranno a Capri il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg per parlare del supporto a Kiev.

La situazione in Medio Oriente

«Oggi affronteremo i temi più delicati all’ordine del giorno con la situazione internazionale che ben conosciamo e con la volontà di svolgere un ruolo di portatori di pace ovunque, con la forza della diplomazia». Tajani ha inaugurato la prima sessione del G7 dei ministri degli Esteri e ha messo subito al centro dell’agenda l’impegno a evitare un’escalation in Medio Oriente: «Siamo amici di Israele, lo sosteniamo, ma vogliamo una de-escalation in quell’area e siamo tutti portatori di questa iniziativa di pace». La parola chiave, su cui i sette si trovano d’accordo, è moderazione.

Il ministro degli Esteri ha poi portato sul tavolo il tema delle sanzioni all’Iran, su cui mercoledì si è raggiunto un accordo di massima. L’idea è quella di colpire entità coinvolte nella fabbricazione e vendita di droni e missili iraniani utilizzati contro Ucraina e Israele. «Il sistema di sanzioni contro le componenti per produrre droni e missili già esiste», ha aggiunto l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, «è necessaria la revisione di questo sistema per ampliarlo e renderlo più efficiente». La stessa questione è affrontata in queste ore dai capi di Stato e di governi europei riuniti a Bruxelles per la riunione straordinaria del Consiglio europeo.

Gaza e Mar Rosso

La giornata si è aperta con la notizia, riportata da Hareetz, che gli Stati Uniti avrebbero concordato con Israele un piano per un’azione militare a Rafah in cambio di un attacco limitato all’Iran. Per Borrell è ancora necessario «insistere con Israele» affinché non inizi un’offensiva a Rafah, nel sud della Striscia, dove si sono rifugiati quasi due milioni di gazawi. «Sarebbe una catastrofe umanitaria, perché queste persone non avrebbero nessuna possibilità di difendersi», ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

I sette affronteranno «anche la situazione che riguarda il traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso», ha aggiunto Tajani. Prima del vertice, il secondo giorno del G7 si è aperto per il ministro italiano con un bilaterale con il suo omologo britannico David Cameron, di ritorno da Israele dove, con la tedesca Baerbock, ha incontrato Benjamin Netanyahu.

Supporto a Kiev

Mercoledì è atterrato in Italia il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, atteso insieme al segretario della Nato Stoltenberg. «Aiutare l'Ucraina», ha sottolineato Tajani, «significa lavorare per la pace. Sostenere l'Ucraina significa puntare poi a un tavolo di pace, ma se l'Ucraina perde Putin non si siederà mai al tavolo».

Il G7 intende accelerare sulla consegna dei sistemi antiaerei che da tempo vengono richiesti da Zelensky, che ha ribadito ai leader europei riuniti a Bruxelles come i cieli ucraini «meritino la stessa sicurezza» di quelli israeliani. Un messaggio rilanciato questa mattina da Josep Borrell, che ha invitato i partner a «tirare fuori i Patriot dai depositi e inviarli a Kiev», anche per non «contare solo sugli Usa».

Anche perché negli Stati Uniti l’invio di nuovi pacchetti di aiuti militari a Kiev è bloccato da settimane al Congresso, dove un folto gruppo di repubblicani sta continuando con il suo ostruzionismo, e verrà votato sabato prossimo. Quei fondi, ha sostenuto Kuleba in un incontro con Blinken, sono una questione «di vita o di morte, ma sembra si proceda verso l’esito giusto». E ha aggiunto: «La priorità numero uno è la difesa aerea. Sono i Patriot americani e il Samp/T. Ci concentriamo su di loro per una semplice ragione: sono gli unici sistemi capaci di intercettare i missili balistici russi ed è questa la vera svolta nella guerra».

L’obiettivo della presidenza italiana è fare in modo che dal G7 esca un rinnovato sostegno a Kiev. E in questa direzione si stanno muovendo anche i ministri dell’Economia riuniti a Washington nel loro G7, insieme ai governatori delle banche centrali: «Continueremo a lavorare su tutte le possibili strade in cui gli asset congelati della Russia potrebbero usati a sostegno» di Kiev.

Gli altri temi: dall’Africa all’intelligenza artificiale

«Tra i temi che discutiamo c’è anche l’Africa, un continente di grande importanza per l’Italia», ha spiegato Tajani. A Capri sarà presente anche il ministro degli Esteri della Mauritania, Mohamed Merzoug, che in questo momento detiene la presidenza dell'Unione africana. I ministri degli Esteri del G7, come riportato sulla pagina del G7, esamineranno le sfide in materia di sicurezza nella regione del Sahel e il partenariato con l'Africa.

Venerdì le discussioni si concentreranno sulla regione indo-pacifica, sulle questioni relative all’intelligenza artificiale e alla connettività globale.

