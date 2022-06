Al via il secondo giorno di lavori del G7 a Elmau, in Germania. Nel castello bavarese i leader dei sette paesi più industrializzati si riuniscono per parlare del sostegno all’Ucraina per difendersi dalla Russia. In programma oggi c’è anche l’incontro con gli ospiti del vertice, ovvero i leader di Sudafrica, Senegal, India, Indonesia e Argentina, con una sessione sul tema “Investire su un futuro migliore, clima, energia e salute”. Nel pomeriggio invece i leader discuteranno della sicurezza alimentare globale e della parità di genere.

Il messaggio di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima della sessione dedicata al tema “Il mondo in conflitto”, si è collegato e ha ringraziato i leader di Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Canada per il sostengo all’Ucraina.

Nel suo messaggio, il leader ucraino ha chiesto supporto in particolare su cinque punti: sistemi antiaereo di difesa, sicurezza, esportazioni di grano, sanzioni e ricostruzione.

Le dichiarazioni di Londra, Washington e Berlino

Anche se i lavori sono iniziati da poco, alcuni leader hanno già rilasciato alcune dichiarazioni su temi al centro dei tavoli di oggi.

Il premier britannico Boris Johnson, che dall’inizio della guerra si è dimostrato il leader del continente europeo più duro nei confronti di Mosca, ha affermato: «Ciò che mi ha colpito in questi due giorni è la nostra straordinaria determinazione ad andare avanti uniti; al momento non c’è accordo di pace che il presidente Zelensky possa firmare, quindi, nelle circostanze attuali i G7 deovno continuare a sostenere l’Ucraina». Johnson ha ammesso che il quadro militare per Kiev è molto difficile a est e sud est, ma che le forze ucraine possono rovesciare la situazione.

Dalla Casa Bianca, invece, hanno sottolineato come il G7 stia «andando avanti sul piano per imporre un price cap al petrolio russo». Inoltre da Washington è anche arrivata la conferma dell’imminente annuncio dei leader dei paesi a Elmau di nuove sanzioni nei confronti di Mosca, in particolare nel settore della difesa russo, che andranno a colpire la produzione di armi e la distribuzione.

Il canceliere Olaf Scholz ha invece affermato i temi al centro di un colloquio bilaterale avuto con il presidente canadese Justin Trudeau. «Abbiamo parlato del sostengo all’Ucraina e del fatto che, con misure toste, faremo tutto il possibile per appoggiarla. Ma abbiamo anche sottolineato – ha aggiunto Scholz – che eviteremo un conflitto tra Nato e Russia». E per il cancelliere il G20 deve ancora «giocare un ruolo», perché non «non si deve cadere nella trappola tesa dal presidente Putin di presumere che il mondo sia diviso tra la parte occidentale e tutti gli altri paesi».

