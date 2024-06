Inizia oggi, giovedì 13 giugno, il G7 nella cornice del resort-masseria di Borgo Egnazia, in Puglia, dove Giorgia Meloni – in qualità di premier del paese ospitante – incontrerà fino al 15 giugno i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Giappone, oltre che i vertici delle istituzioni europee Ursula von der Leyen e Charles Michel. Tra gli invitati anche il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, che parteciperà con i sette alle 14:15 a una sessione dedicata all’Ucraina e che avrà alcuni incontri bilaterali, anche con il presidente statunitense Joe Biden.

Sono tanti i leader internazionali invitati che prenderanno parte ai lavori: dal presidente turco Erdogan a quello indiano Modi, dal tunisino Saied al brasiliano Lula (che detiene la presidenza del G20), dal leader argentino Milei al segretario generale dell’Onu Guterres. Ma anche vertici delle principali organizzazioni internazionali: il fondo monetario internazionale, l’Ocse, la presidenza dell’Unione africana (il leader della Mauritania), la Banca africana di sviluppo. Con una novità: parteciperà per la prima volta al G7 anche Papa Francesco.

Sono molti i temi sul tavolo dei sette leader: dall’Ucraina alla situazione in Medio Oriente, dall’Indo-Pacifico all’Africa, dalla sicurezza economica alle migrazioni fino all’intelligenza artificiale con l’atteso intervento di Bergoglio. E sembrerebbe esserci già un primo accordo sull’utilizzo sui fondi russi congelati per l’Ucraina. Gli sherpa del G7, a lavoro nelle ultime settimane, hanno trovato un punto di caduta per colmare le distanze tra i leader: il vertice di Borgo Egnazia dovrebbe annunciare lo stanziamento di un prestito, dall’importo massimo di 60 miliardi di euro, che verrebbe ripagato dai profitti generati dai circa 300 miliardi di dollari in attivi finanziari che Mosca ancora detiene nei Paesi occidentali, per lo più in Belgio.

Ma ci sono già le prime polemiche, perché nell’ultima bozza della dichiarazione finale è scomparso il punto in cui i sette sottolineavano di garantire «un accesso effettivo e sicuro all’aborto». Una richiesta, appoggiata soprattutto da Francia e Canada, che mirerebbe a rafforzare le conclusioni del vertice dello scorso anno di Hiroshima. Sul punto si è espresso in mattinata il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani: «Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare analisi e inutile fare previsioni ora. Si vedrà alla fine quale sarà l'accordo», ha affermato in un’intervista a Sky.

Meloni sta accogliendo i leader del G7 in arrivo a Borgo Egnazia Dalle 11 la premier italiana Giorgia Meloni sta accogliendo i leader dei sette paesi che parteciperanno per tre giorni al vertice del G7. Prima ad arrivare la presidente della commissione Ursula von der Leyen. Poi è stato il turno del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. E poi i capi di Stato e di governo: Sunak, Trudeau, Macron, Kishida. Attesi a breve Scholz e Biden. ANSA Accordo sull'utilizzo di fondi russi per finanziare Kiev Il vertice di Borgo Egnazia avrebbe annunciare un prestito di 60 miliardi euro da destinare a Kiev, proveniente dai profitti generati dai fondi russi congelati nei Paesi occidentali e principalmente in Belgio. Il punto di caduta dopo intense trattative portate avanti dagli sherpa del G7. Filtrano anche altre parti delle conclusioni del vertice, anticipate dall’agenzia Bloomberg : il G7 vuole «aumentare la produzione e le consegne» di armi «per aiutare l’autodifesa dell’Ucraina», mentre verranno definite «irresponsabili» le minacce nucleari che sono arrivate da Mosca. Tajani: «Sull'aborto si discute, prematuro fare previsioni» Intervistato da Sky tg 24, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani si è espresso sulla polemica sulla scomparsa del riferimento all'aborto dalla bozza di dichiarazione finale. «Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare previsioni» perché «il testo definitivo ancora non c’è. Stanno discutendo e quindi si vedrà alla fine quale sarà risultato dell’accordo, il tema principale in questo momento riguarda l’Ucraina e il Medioriente» La polemica sulla bozza senza il riferimento all'aborto Prima che partisse ufficialmente la tre giorni di incontri tra i leader del G7 è già scoppiato un primo caso riguardante l'aborto. Nella serata di ieri alcune fonti europee avevano riportato che nella bozza di dichiarazione finale fosse sparito un passaggio relativo all'interruzione di gravidanza, in cui i sette sottolineavano l'importanza di garantire «un accesso effettivo e sicuro all'aborto». Il riferimento - chiesto soprattutto da Francia e Germania - mirava a rafforzare il comunicato finale del vertice di Hiroshima dello scorso anno, che invece parlava di «accesso legale e sicuro». Sempre nella serata di ieri è arrivata una nota da Palazzo Chigi che ha provato a raffreddare le polemiche: «Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all'aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso». Nella nota della presidenza italiana del G7 si sottolinea che «tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7».

© Riproduzione riservata