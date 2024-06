Il presidente della Francia, che ha recentemente inserito nella Costituzione la tutela del diritto all'aborto, Emmanuel Macron, incalzato dai giornalisti, si è detto dispiaciuto per la mancanza della parola aborto nella dichiarazione finale del G7. «Sensibilità diverse. Ma rispetto la scelta del popolo italiano», ha detto. Immediata la reazione della premier Giorgia Meloni che ha esortato il presidente francese a non «fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7». ​​​​​​