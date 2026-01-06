Rassicurazioni per l'Ucraina e un coordinamento stretto che coinvolge anche gli Stati Uniti. La Coalizione dei leader europei che si è riunita oggi a Parigi ha messo nero su bianco gli impegni per sostenere Kiev contro l'invasione russa

Dopo una lunga giornata di incontri e trattative tra la coalizione dei Volenterosi formata da 35 paesi, la delegazione ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli alleati hanno raggiunto un’importante intesa sulle garanzie di sicurezza per una pace duratura in Ucraina. Qui il testo integrale della loro dichiarazione:

«I membri della Coalizione dei Volenterosi, l'Ucraina e gli Stati Uniti si sono riuniti oggi a Parigi. Abbiamo tutti sottolineato il nostro impegno a favore di una pace giusta e duratura in Ucraina, in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite, e abbiamo accolto con favore i progressi compiuti, anche nelle discussioni tra americani, ucraini, europei e altri partner. In particolare, la Coalizione ha chiarito che la capacità dell'Ucraina di difendersi è di fondamentale importanza per garantire il futuro della sicurezza collettiva dell'Ucraina e dell'area euro-atlantica. Abbiamo confermato che la garanzia della sovranità e della sicurezza duratura dell'Ucraina sarà parte integrante di un accordo di pace e che qualsiasi soluzione dovrà essere sostenuta da solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Siamo pronti a impegnarci a favore di un sistema di garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che sarà attivato una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, in aggiunta agli accordi bilaterali di sicurezza e in conformità con i nostri rispettivi ordinamenti giuridici e costituzionali.

Essi comprenderanno i seguenti elementi:

1. Partecipazione a un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti. Sarà istituito un sistema di monitoraggio del cessate il fuoco continuo e affidabile, che comprenderà contributi dei membri della Coalizione dei volenterosi. La Coalizione dei volenterosi sarà inoltre rappresentata nella Commissione speciale che sarà istituita per affrontare eventuali violazioni, attribuire responsabilità e determinare rimedi.

2. Sostegno alle forze armate ucraine: la Coalizione ha concordato di continuare a fornire assistenza militare e armamenti a lungo termine alle forze armate ucraine per garantirne la capacità sostenibile, poiché rimarranno la prima linea di difesa e deterrenza. Ciò includerà, ma non si limiterà a: pacchetti di difesa a lungo termine; sostegno al finanziamento dell'acquisto di armi; cooperazione continua con l'Ucraina sul suo bilancio nazionale per finanziare le forze armate; accesso a depositi di difesa che possono fornire un rapido sostegno aggiuntivo in caso di un futuro attacco armato; fornitura di sostegno pratico e tecnico all'Ucraina nella costruzione di fortificazioni difensive.

3. Una forza multinazionale per l'Ucraina composta da contributi di nazioni disponibili nell'ambito della coalizione, per sostenere la ricostruzione delle forze armate ucraine e sostenere la deterrenza. È stata condotta una pianificazione militare coordinata per preparare misure di rassicurazione in aria, in mare e sulla terraferma e per la rigenerazione delle forze armate ucraine. Abbiamo confermato che tali misure di rassicurazione dovranno essere attuate rigorosamente su richiesta dell'Ucraina una volta che si sarà verificata una credibile cessazione delle ostilità. Tali elementi saranno guidati dall'Europa, con il coinvolgimento anche dei membri non europei della coalizione e il sostegno proposto dagli Stati Uniti.

4. Impegni vincolanti a sostegno dell'Ucraina in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace. Abbiamo convenuto di finalizzare impegni vincolanti che definiscano il nostro approccio a sostegno dell'Ucraina e per ripristinare la pace e la sicurezza in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia. Tali impegni possono includere l'uso di capacità militari, intelligence e supporto logistico, iniziative diplomatiche, adozione di ulteriori sanzioni.

5. Impegno ad approfondire la cooperazione a lungo termine in materia di difesa con l'Ucraina. Abbiamo convenuto di continuare a sviluppare e approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di difesa con l'Ucraina, tra l'altro: formazione, produzione congiunta nel settore della difesa, anche con l'uso di strumenti europei pertinenti, e cooperazione in materia di intelligence.

Abbiamo inoltre deciso di istituire una cellula di coordinamento Usa/Ucraina/Coalizione presso il quartier generale operativo della coalizione a Parigi.

