C’è attesa di conoscere la lista completa dei detenuti stranieri liberati dal Venezuela, dopo che il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha annunciato il rilascio di un «numero significativo» di prigionieri nelle prossime ore. Tra i 27 italiani detenuti nel paese, per il momento, è stato liberato l’imprenditore 77enne Luigi Gasperin.

Chi era Gasperin

Arrestato lo scorso 7 agosto 2025 a Maturin (nello del stato Monagas), Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este, nella capitale del paese.

Con solo passaporto italiano l'imprenditore era stato fermato - secondo quanto si apprende - in seguito ad un controllo sulla presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici di una società, di cui era socio di maggioranza e presidente. Gasperin, che secondo le prime informazioni ha anche problemi di salute, sarebbe ora in contatto con il legale della famiglia e starebbe ricevendo cure mediche.

La liberazione di Gasperin fa sperare non solo per la scarcerazione di Trentin. C'è attesa anche per i detenuti Biagio Pilieri e Mario Burlò. Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, è stato arrestato il 28 agosto 2024 per il suo sostegno all'opposizione. Burlò, imprenditore torinese, è da oltre un anno in carcere. Secondo i familiari è trattenuto senza motivi chiari.

Burlò sarebbe partito nel 2024 per andare in Venezuela per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, ma non è più tornato.

La Farnesina

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in riunione alla Farnesina, in contatto con l'ambasciatore a Caracas e la rete consolare, in attesa di una conferma ufficiale e per accelerare il rilascio degli altri cittadini italiani, tra cui il cooperante Alberto Trentini.

Il ministro sta facendo pressioni per la soluzione dei casi di tutti gli italiani detenuti. Al momento il Governo ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto.

