Gavin Newsom tra tirannosauri e Soros: la corsa difficile da anti-Trump

Mattia Ferraresi
25 gennaio 2026 • 07:00

Le dichiarazioni di Davos e lo scontro col tycoon portano il governatore alla ribalta, ed è quel che lui spera. La sua debolezza sono i risultati. Un’analisi dell’Atlantic documenta il divario tra la retorica progressista e i risultati politici in California

Il governatore-troll che vive senza pagare l’affitto nella testa di Donald Trump si è portato anche a Davos le ginocchiere con la firma del presidente. Le vende a 100 dollari al pezzo ai leader che si genuflettono di fronte al bullo della Casa Bianca. Gavin Newsom ha usato il palco del World Economic Forum per alzare di qualche grado la temperatura del suo scontro con Trump, per consolidare l’immagine di oppositore presidenziale credibile e per convincere il mondo che l’avversario può e deve ess

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)