Gavin Newsom tra tirannosauri e Soros: la corsa difficile da anti-Trump

Le dichiarazioni di Davos e lo scontro col tycoon portano il governatore alla ribalta, ed è quel che lui spera. La sua debolezza sono i risultati. Un’analisi dell’Atlantic documenta il divario tra la retorica progressista e i risultati politici in California
Il governatore-troll che vive senza pagare l’affitto nella testa di Donald Trump si è portato anche a Davos le ginocchiere con la firma del presidente. Le vende a 100 dollari al pezzo ai leader che si genuflettono di fronte al bullo della Casa Bianca. Gavin Newsom ha usato il palco del World Economic Forum per alzare di qualche grado la temperatura del suo scontro con Trump, per consolidare l’immagine di oppositore presidenziale credibile e per convincere il mondo che l’avversario può e deve ess