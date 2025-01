Le trattative tra Israele e Hamas per il raggiungimento di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi sono alle battute finali. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio il Qatar – uno dei principali mediatori insieme a Egitto e Stati Uniti – ha sottoposto al governo israeliano e alla leadership di Hamas la bozza finale dell’accordo, si attendono solo le firme.

Mai come oggi le parti in conflitto sono così vicine, ma tutto può cambiare da un momento all’altro. A Tel Aviv la parte più estremista del governo israeliano sta chiedendo al premier Benjamin Netanyahu di tirarsi indietro.

«Non faremo parte di un accordo di resa che includerebbe il rilascio dei terroristi, la fine della guerra, la dissoluzione dei risultati ottenuti con tanto sangue e l'abbandono di molti ostaggi», ha detto in una nota il ministro delle finanze Bezalel Smotrich. «Questo è il momento di continuare con tutte le nostre forze, di occupare e ripulire l'intera Striscia, di prendere finalmente il controllo degli aiuti umanitari da Hamas finché Hamas non si arrenderà completamente e tutti gli ostaggi non verranno restituiti».

Ma cosa prevede la bozza?

L’accordo

Al momento si parla di una tregua divisa in tre fasi distinte per una durata di 126 giorni. La prima fase è di natura umanitaria, Hamas libererà 33 ostaggi israeliani per migliaia di prigionieri palestinesi, si tratta per lo più di anziani, donne e minori.

Con l’inizio della tregua entreranno nella Striscia di Gaza oltre 600 camion di aiuti – già pronti lungo il confine – per sopperire alla grave crisi sanitaria e umanitaria. Nelle fasi seguenti saranno consegnati all’Idf i soldati feriti e restituiti i corpi degli ostaggi uccisi.

Con la tregua in corso inizierà anche la prima fase della ricostruzione delle infrastrutture principali danneggiate, come la rete elettrica e le cliniche sanitarie. Da capire ancora come sarà diviso il business della ricostruzione, quali stati ne faranno parte e quale sarà il ruolo di Israele in questo.

L’ultima fase dell’accordo, invece, prevede il ritiro completo delle truppe israeliane da Gaza dopo oltre un anno e mezzo di guerra. Ma prima di arrivare alla pace ci sono ancora ultimi dettagli da sciogliere.

I nodi

L’impasse che finora ha frenato la fumata bianca è legata a due aspetti: il controllo futuro della Striscia e i nomi dei prigionieri palestinesi da liberare.

Al momento, non è chiaro chi governerà Gaza una volta conclusa la guerra. In questi mesi molte ipotesi sono state fatte, tra cui l’affidamento della gestione all’Autorità nazionale palestinese (che ora ha un nuovo esecutivo), affidare la guida a una missione di peacekeeping delle Nazioni unite (ipotesi lontana, visti anche gli attacchi da parte di Tel Aviv contro il segretario Onu António Guterres) oppure creare una sorta di organo di controllo momentaneo, formato da paesi arabi e stati occidentali.

Israele avrebbe chiesto di creare una zona cuscinetto di circa 1,5 chilometri lungo il confine con Gaza da avere sotto il suo controllo. Secondo il quotidiano qatariota (con sede a Londra) al Qudsi al Arabi, nella zona cuscinetto non ci sarebbero soldati israeliani, ma l’Idf potrà sparare a chiunque varcherà l’area. In precedenza la zona cuscinetto prevista era di circa 300 metri.

Gli altri dubbi riguardano il rilascio dei prigionieri palestinesi, nonché sulla destinazione dei palestinesi condannati all’ergastolo: potranno fare ritorno nelle loro case come gli altri? Kadora Fares, il capo del Comitato per i detenuti palestinesi e responsabile della questione dei terroristi detenuti nelle carceri israeliane, ha spiegato che Israele rilascerà più di tremila detenuti palestinesi (tra questi anche duecento condannati all'ergastolo) e altri mille di cui fanno parte minorenni, donne e prigionieri malati.

Sarà liberato Marwan Barghouti, il leader palestinese più noto che da oltre vent’anni si trova nelle carceri dello stato ebraico?

Tante ancora le questioni sul tavolo. Resta solo da capire se l’accordo di tregua sarà firmato nelle ultime ore del mandato del presidente democratico Joe Biden o con l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca del prossimo 20 gennaio.

