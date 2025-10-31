L’offerta di Washington per lasciare le zone controllate da Israele e stabilizzare il cessate il fuoco
Dopo la restituzione di altri due corpi di ostaggi israeliani da parte di Hamas, la tregua sembra continuare a reggere.
I corpi continuano a tornare con una certa lentezza, nel frattempo Washington ha fatto un passo per consolidare ulteriormente la tregua, offrendo ai dirigenti di Hamas la possibilità di lasciare le zone controllate da Israele.
Gli Stati Uniti lavorano a una forza internazionale
Washington prepara il dispiegamento di una forza internazionale a Gaza nelle prossime settimane, con truppe arabe e straniere; prevista la formazione di polizia palestinese per la sicurezza futura.
Wafa: "Tre palestinesi uccisi in nuovi attacchi"
Tre palestinesi sono stati uccisi venerdì nella Striscia di Gaza, in violazione del cessate il fuoco, mentre le forze israeliane hanno continuato a colpire diverse aree dell'enclave, secondo quanto riferito da fonti mediche locali, scrive l'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura il giovane Hamdi Ahmad al Breim, rimasto ucciso quando aerei israeliani hanno bombardato la sua abitazione nel quartiere di Musabbah, nella città di Abasan al Kabira, a est di Khan Younis, nel sud della Striscia. Un altro palestinese, Mohammad Salem Qudeih, è morto a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano che aveva colpito una tenda di sfollati nella zona di al Mawasi, sempre nei pressi di Khan Younis. La terza vittima è un uomo colpito a morte da soldati israeliani in via al Jalaa, nel centro di Gaza City, secondo testimoni e fonti locali. Durante la notte, sempre secondo la Wafa, le forze israeliane hanno inoltre fatto esplodere diverse abitazioni a est di Gaza City e di Khan Younis, provocando forti detonazioni udite in tutta l'area.
Riconosciuti i corpi degli ostaggi restituiti ieri
Nella tarda serata di ieri Israele ha annunciato di aver identificato i corpi degli ostaggi restituiti ieri da Hamas. "A seguito del processo di identificazione condotto dall'Istituto Nazionale di Medicina Legale", l'esercito israeliano ha reso noto che "giovedì le famiglie degli ostaggi deceduti Amiram Kuper e Sahar Baruch che i loro resti sono stati rimpatriati in Israele", ha dichiarato l'ufficio del Primo Ministro in una nota.
Gli Stati Uniti offrono un passaggio sicuro a Hamas
Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l'attacco sproporzionato.
Continuano le operazioni umanitarie tra le restrizioni
A Gaza le operazioni umanitarie continuano, anche se sottoposte a restrizioni da parte di Israele. Lo ha detto l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari dell'Onu. Mercoledì sono state raccolte quasi 240 casse di teli, abiti invernali e kit igienici dal valico controllato da Israele di Kerem Shalom/Karem Abu Salem, avvicinandoli alle persone bisognose all'interno di Gaza.
