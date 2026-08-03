l’Idf: no al ritiro dalla striscia

Gaza, altre bombe sul piano di pace. Su Hamas è stallo

Bianca Senatore
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03 agosto 2026 • 20:37

Nonostante l’annuncio trumpiano di un accordo tra Israele e i miliziani, l’Idf ha lanciato nuovi raid sulla Striscia, provocando la morte di almeno 19 palestinesi

L’ospedale benefico Patient’s Friends di Gaza potrebbe essere chiuso completamente già in queste ore a causa della carenza di carburante e di materiale clinico. A dichiararlo lunedì pomeriggio sono state le autorità sanitarie della struttura sanitaria di Gaza City che hanno accusato l’esercito israeliano di bloccare da due mesi la fornitura di carburante, essenziale per l’ospedale. Senza benzina, infatti, i generatori non funzionano e tutte le attrezzature sono fuori uso, compreso i ventilatori

Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.