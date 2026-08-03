Gaza, altre bombe sul piano di pace. Su Hamas è stallo

Nonostante l’annuncio trumpiano di un accordo tra Israele e i miliziani, l’Idf ha lanciato nuovi raid sulla Striscia, provocando la morte di almeno 19 palestinesi

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L’ospedale benefico Patient’s Friends di Gaza potrebbe essere chiuso completamente già in queste ore a causa della carenza di carburante e di materiale clinico. A dichiararlo lunedì pomeriggio sono state le autorità sanitarie della struttura sanitaria di Gaza City che hanno accusato l’esercito israeliano di bloccare da due mesi la fornitura di carburante, essenziale per l’ospedale. Senza benzina, infatti, i generatori non funzionano e tutte le attrezzature sono fuori uso, compreso i ventilatori