Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, è atteso in Arabia Saudita, per poi spostarsi in Egitto, Qatar, Israele e Cisgiordania. Si tratta della quinta visita del segretario nella regione.

Al centro degli incontri saranno i colloqui per il ritorno degli ostaggi israeliani, nelle mani di Hamas, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza, così come le questioni umanitarie a Gaza, che secondo quanto ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, saranno una priorità assoluta per Blinken.

Il segretario di stato Usa visita la regione a seguito degli attacchi statunitensi di ritorsione di almeno 85 obiettivi legati all’Iran in Iraq e Siria e degli attacchi ai siti houthi nel mar Rosso.

A Rafah

Nella notte tra domenica e lunedì, secondo il ministero della Salute di Gaza, a Rafah, sono morte 128 persone in un attacco israeliano, in maggioranza donne e bambini.

Migliaia di gazawi erano fuggiti verso Rafah, città nel sud della Striscia al confine con l’Egitto, perché definita zona sicura dall’esercito israeliano. Per questo dalla città di Khan Younis, una decina di chilometri più a nord, dove le forze di difesa israeliane hanno concentrato gli attacchi, la popolazione si è spostata verso sud. Ma Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha fatto sapere che l’Idf concentrerà gli attacchi sulla città di Rafah.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha riferito che sono morte 234 persone tra sabato e domenica, portando il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre a 27.365 e a 67mila i feriti. Migliaia di persone sono poi rimaste sotto le macerie, afferma l’Ocha.

Khan Younis, riferisce l’agenzia palestinese Wafa, è sotto «continui bombardamenti» e gli ospedali Al-Amal e Kamal Nasser nel centro città sono assediati.

Questione Unrwa

Per Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la sospensione dei fondi all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è «sproporzionata e pericolosa». Dopo le accuse di Israele, a carico di 12 membri dello staff dell’agenzia, di aver preso parte all’attacco di Hamas del 7 ottobre, l’Unrwa ha licenziato le persone accusate ancora in vita. Alcune sono invece disperse a causa del conflitto, mentre è stata dichiarata la morte di un membro dello staff. A seguito delle accuse, diversi paesi hanno sospeso i finanziamenti: tra questi Stati Uniti e Regno Unito.

«Se alcuni medici di un ospedale europeo fossero coinvolti in attività criminali, verrebbero avviate indagini approfondite e verrebbero intraprese tutte le azioni opportune», scrive Borrell. «Tuttavia, nessun governo smetterebbe mai di finanziare il servizio sanitario», continua, «poiché ciò punirebbe principalmente le persone che ricevono questi servizi. Le malefatte dei singoli non dovrebbero mai portare alla punizione collettiva di un’intera popolazione». E continua: «Se l’Unrwa dovesse cessare o limitare i servizi, cosa che potrebbe accadere già alla fine di febbraio, ciò aggraverebbe notevolmente la drammatica crisi umanitaria in corso. Sono in gioco le vite di centinaia di migliaia di palestinesi, non solo a Gaza».

© Riproduzione riservata