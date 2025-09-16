false false

Un'ora prima di mezzanotte l'esercito israeliano ha iniziato l'attacco di terra a Gaza City. Il cielo ha preso il colore arancione delle bombe illuminanti. La notte è scomparsa dalla città: missili lanciati dai caccia, incessanti colpi di artiglieria, droni hanno provocato potenti esplosioni. I boati si sono sentiti nel centro di Israele. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti e la fuga di massa dalla zona nord-occidentale.

Fonti di Gaza hanno riferito che i tank di Tsahal sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Bombe-robot hanno abbattuto gli edifici. Una funzionario della Sicurezza israeliana ha parlato con la tv pubblica Kan affermando che «l'Idf sta attaccando con forza».

Contemporaneamente al via dell'operazione "Carri di Gedeone 2”, il presidente Usa Trump ha minacciato Hamas dopo aver saputo che alcuni ostaggi sono stati fatti uscire dai tunnel per essere usati come scudi umani.

«Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un'atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima. Non permettete che ciò accada, altrimenti, tutte le scommesse sono perse. Liberate tutti gli ostaggi», ha scritto su Truth. Immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu: «Grazie presidente per il tuo incrollabile sostegno».

Non appena si è diffusa la notizia dell'operazione a Gaza city, dove l'intelligence ritiene che si trovino almeno una parte dei circa 20 rapiti, le famiglie degli ostaggi si sono messe in marcia verso la residenza del primo ministro a Gerusalemme.

Wafa: «38 morti nella Striscia, 14 a Gaza city» Fonti mediche palestinesi hanno annunciato che 38 palestinesi sono stati uccisi dagli spari e dai bombardamenti delle forze israeliane in varie zone della Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, precisando che tra questi almeno 14 sono stati uccisi a Gaza City dove l'esercito israeliano ha preso di mira un'area residenziale della città. Fonti militari israeliane: «Idf controlla il 40 per cento di Gaza city» Al momento l'Idf controlla circa il 40 per cento del territorio urbano di Gaza City, dopo le operazioni delle scorse settimane in cui sono stati distrutti numerosi edifici, tra cui alcuni grattacieli, che secondo l'Idf erano utilizzati da Hamas per produrre armamenti, scavare tunnel e gestire le operazioni di guerriglia. Lo riferiscono fonti militari israeliane. Israele: «Inchiesta Onu falsa, fatta da rappresentanti di Hamas antisemiti» Il ministero degli Esteri israeliano ha risposto su X all'inchiesta dell'Onu in riferimento all'accusa di genocidio: «Tre individui che agiscono come rappresentanti di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite - e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo - hanno pubblicato oggi un altro falso rapporto su Gaza». Il rapporto della Commissione d'inchiesta guidata da Navi Pillay. «Si basa interamente su falsità di Hamas, riciclate e ripetute. Queste invenzioni sono già state ampiamente smentite. Israele respinge categoricamente questo rapporto distorto e falso e chiede l'immediata abolizione di questa Commissione d'inchiesta». Inchiesta Onu: a Gaza genocidio contro palestinesi Un'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite è arrivata per la prima volta alla conclusione che Israele ha commesso un genocidio contro i palestinesi di Gaza e che i massimi dirigenti dello stato ebraico hanno incitato al genocidio, in quella che è stata definita "la più autorevole conclusione delle Nazioni Unite fino ad oggi". In un rapporto di 72 pagine pubblicato oggi e ripreso dai principali media internazionali, la commissione - istituita dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Hrc) - ha rilevato che Israele ha "commesso quattro atti genocidi" nell'enclave palestinese dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha compiuto attacchi mortali contro Israele e Israele ha lanciato la sua campagna militare. Questi atti includono l'uccisione di palestinesi a Gaza, causando loro "gravi danni fisici e mentali", "infliggendo deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte" e "imponendo misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo", secondo il rapporto. Quasi 65mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre, secondo il ministero della Salute palestinese. Il ministero non fa distinzione tra civili e combattenti, ma ha affermato che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Israele ha respinto le accuse. Lapid: "L'operazione a Gaza City non ha un obiettivo politico" L'operazione israeliana per la conquista di Gaza City ''non ha un obiettivo politico'' e porterà alla ''uccisione di ostaggi e soldati mandati lì a combattere''. Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid in un'intervista al sito di Ynet. "Non ho mai sentito in tutti questi anni di un'operazione militare senza un obiettivo politico. Stanno mandando l'esercito a combattere lì, soldati e ostaggi verranno uccisi e nessuno capisce quale sia l'obiettivo", ha affermato Lapid. "Un Paese non lancia un'operazione destinata a durare fino al prossimo anno senza definire gli obiettivi, ma con questo governo a quanto pare tutto è possibile", ha aggiunto Gaza: almeno 38 palestinesi uccisi dall'Idf Sono almeno 38 i palestinesi uccisi nei raid notturni israeliani a Gaza: lo riferisce Cnn, precisando che gli ospedali Al-Shifa e il Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti rispettivamente, mentre altre 3 vittime sono segnalate dall'ospedale di Al-Aqsa. I video ottenuti dalla Cnn "mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza, insieme ad adulti che urlano di dolore mentre piangono i corpi dei loro figli, coperti da sudari bianchi" Hamas accusa Trump di "palese parzialità" verso Israele In un comunicato diffuso nelle prime ore di questa mattina, Hamas ha accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di "una palese parzialità nei confronti della propaganda sionista e una palese incarnazione di doppi standard" per i suoi commenti sulle azioni dell'esercito israeliano a Gaza. Hamas ha definito inoltre il primo ministro Benjamin Netanyahu un "criminale di guerra" che "ha la piena responsabilità della vita degli ostaggi nella Striscia di Gaza". "Il destino dei prigionieri dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza è determinato dal governo terrorista di Netanyahu", ha affermato Hamas. "La distruzione sistematica e la campagna fascista di annientamento che Gaza sta subendo minacciano anche la vita dei soldati israeliani catturati". Nel comunicato si afferma anche che l'amministrazione americana "ha la responsabilità diretta" dell'escalation del conflitto attraverso il suo sostegno a Israele. Katz: "Gaza sta bruciando" "Gaza sta bruciando" e "le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz - non nuovo a frasi di questo tipo - dopo che nella notte è iniziata l'operazione militare per occupare Gaza City. "I soldati dell'Idf stanno combattendo eroicamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas", ha aggiunto Katz. "Non cederemo né torneremo indietro finché la missione non sarà completata", ha aggiunto.

