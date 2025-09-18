Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti: almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli. Il procuratore generale spagnolo ipotizza che le azioni dei soldati israeliani costituiscano possibili crimini di guerra, reati di genocidio e crimini contro l’umanità

Per tutta la notte sono proseguiti i bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza City. Nuovi raid aerei sono stati compiuti vicino agli ospedali ancora funzionanti. Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti: almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli.

Per il secondo giorno di fila la Striscia è in blackout e le notizie arrivano frammentate dai pochi giornalisti ancora vivi che lavorano sul posto. Decine di palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi 18 settembre, mentre aumentano gli appelli della comunità internazionale per fare pressioni sul governo israeliano. Il procuratore generale spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha annunciato che aprirà un’indagine per presunti crimini commessi a Gaza dall’Idf. Il procuratore ipotizza che le azioni dei soldati israeliani costituiscano possibili crimini di guerra, reati di genocidio e crimini contro l’umanità.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan: "È inevitabile giungere alla conclusione che a Gaza stiamo assistendo a un genocidio" Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha definito per la prima volta la condotta di Israele a Gaza un genocidio, diventando la figura più importante del Partito Laburista a rompere con il governo sulla questione. Il governo del Regno Unito ha evitato di definire la condotta di Israele come genocidio e il ministro per il Medio Oriente Hamish Falconer ha dichiarato questa settimana a una commissione parlamentare che il governo non ha ancora stabilito se si tratti di genocidio, ma ne valuta il rischio. "Quando vedo le immagini dei bambini che muoiono di fame, quando vedo il sistema sanitario di Gaza al collasso, quando vedo la mancanza di rifornimenti per le persone bisognose, quando vedo la carestia provocata dall'uomo... è inevitabile giungere alla conclusione che a Gaza stiamo assistendo, davanti ai nostri occhi, a un genocidio", ha detto Khan. Oms: a Gaza ospedali sull'orlo del collasso Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato l'allarme giovedì per la massiccia offensiva dell'esercito israeliano nel nord di Gaza, affermando che gli ospedali sono "sull'orlo del collasso". "I feriti e i disabili non possono raggiungere la salvezza, mettendo le loro vite in grave pericolo. Gli ospedali, già sovraffollati, sono sull'orlo del collasso, mentre la crescente violenza blocca l'accesso e impedisce all'OMS di consegnare forniture vitali", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus su X La Spagna aprirà un'inchiesta per crimini di guerra e genocidio contro Israele Il procuratore generale dello Stato spagnolo, Alvaro Garcia Ortiz, ha autorizzato l'apertura di un'indagine sui presunti crimini commessi a Gaza nell'ambito delle operazioni militari israeliane, ipotizzando già la possibilità che essi costituiscano reati di genocidio e contro l'umanità. Come hanno riferito i media spagnoli, Ortiz ha nominato un team investigativo composto dalla procuratrice per i Diritti umani e la Memoria democratica, Dolores Delgado, e dal capo della Procura del Tribunale nazionale Jesus Alonso. L'investigazione seguirà un rapporto della Polizia nazionale spagnola che contiene testimonianze, testimoni protetti e altri elementi probatori relativi ad azioni svolte contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza, potenzialmente in violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Ortiz ha stabilito che i fatti descritti costituirebbero gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, costitutive di crimini previsti negli articoli 607 e seguenti del Codice penale, riferiti a reati di genocidio e altri reati di lesa umanità. Dall'alba almeno 83 palestinesi uccidi dall'Idf a Gaza City Sarebbero almeno 83 i palestinesi morti nella Striscia di Gaza oggi di cui 61 a Gaza City. Lo riferisce l'emittente panaraba qatariota "Al Jazeera", citando fonti mediche, secondo cui Israele avrebbe ucciso almeno 13 persone in un raid vicino all'ospedale di Al Shaifa. Mondo I tank israeliani devastano quel che resta di Gaza City: «Resteremo qui per mesi» Secondo giorno di blackout a Gaza Secondo giorno di blackout di internet e comunicazioni a Gaza City, per i danni causati dall'offensiva israeliana a una delle principali linee in fibra ottica. Lo riportano i media palestinesi. Ieri l'osservatorio di controllo della connettività, Netblocks, ha riferito di "una significativa interruzione della connettività nella Striscia di Gaza, con un grande impatto a nord". Secondo l'organizzazione Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, sono circa 800.000 i palestinesi rimasti isolati dal resto del mondo, dopo che Israele ha lanciato le operazioni di terra a Gaza City Onu, a Gaza le donne costrette a partorire per strada "L'offensiva israeliana a Gaza costringe le donne a partorire per strada, senza ospedali, medici o acqua pulita". Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una conferenza stampa, citando il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). "L'Unfpa afferma che 23.000 donne sono prive di cure e circa 15 bambini nascono ogni settimana senza assistenza medica", ha aggiunto. Dujarric ha sollecitato l'immediata protezione dei civili, affermando che la situazione sul campo "sta peggiorando di ora in ora" e ha sottolineato che "l'emissione di ordini di sfollamento non esonera le parti in conflitto dalle loro responsabilità di proteggere i civili nella conduzione delle ostilità". "Migliaia di persone continuano a fuggire, nel mezzo di ostilità attive. Le strade, come potete ben immaginare, sono congestionate. La gente ha fame e i bambini sono traumatizzati", ha detto. Dujarric ha riferito che quasi 40.000 persone sono state sfollate verso sud tra lunedì e martedì, con circa 200.000 spostamenti registrati da metà agosto. "I partner hanno allestito tre punti di supporto nelle aree che accolgono gli sfollati nel sud di Gaza per assistere i bambini separati, orfani e feriti", ha aggiunto L'Idf esegue bombardamenti vicino agli ospedali Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via terra su Gaza City. Fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi oggi dalle forze israeliane. 