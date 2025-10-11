Hamas è grato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i suoi sforzi per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato Basem Naim, membro dell'ufficio politico del movimento integralista islamico palestinese. "Senza l'intervento personale del presidente Trump, non credo che la guerra sarebbe finita. Quindi sì, ringraziamo il presidente Trump per i suoi sforzi personali nell'intervenire e fare pressione su Israele affinché metta fine a questo massacro", ha dichiarato Naim in un'intervista a Sky News.

Allo stesso tempo, il rappresentante di Hamas ha dichiarato di non essere soddisfatto dei piani che coinvolgono l'ex primo ministro britannico Tony Blair nella supervisione del futuro postbellico della regione. "Per quanto riguarda Tony Blair, purtroppo noi, palestinesi, arabi e musulmani, e forse altri in tutto il mondo, abbiamo un brutto ricordo di lui... Ricordiamo ancora il suo ruolo nelle uccisioni che hanno portato alla morte di migliaia e milioni di civili innocenti in Afghanistan e Iraq", ha aggiunto Naim.