Inizia oggi e durerà fino al 12 settembre la visita in Medio Oriente dell'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in Egitto e in Libano. La "visita si svolge sullo sfondo della guerra a Gaza, dove la catastrofica situazione umanitaria e il destino degli ostaggi rendono un urgente cessate il fuoco sempre più critico. La missione fa parte della continua sensibilizzazione regionale dell'Ue per prevenire un'ulteriore escalation", si legge in una nota ufficiale. Domani, 9 settembre, Borrell sarà al Cairo per incontri ufficiali, anche con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Si recherà sul lato egiziano di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, per incontri con i rappresentanti delle agenzie delle Nazioni unite sul campo e del Comitato di soccorso di emergenza. L'alto rappresentante inaugurerà anche un progetto finanziato dall'Ue per aiutare i bambini di Gaza e coloro che si prendono cura di loro in Egitto. "Gli sforzi di mediazione, intrapresi da Egitto, Stati Uniti e Qatar, saranno in cima all'agenda, così come il ruolo dell'Ue nell'alleviare la sofferenza umana nella Striscia", prosegue la nota. Il 10 settembre, Borrell avrà un colloquio con il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty e parteciperà anche a una riunione ministeriale della Lega degli Stati arabi al Cairo. Mercoledì e giovedì sarà in Libano dove incontrerà, tra gli altri, il primo ministro Najib Mikati, il presidente del parlamento Nabih Berri e il comandante delle forze armate libanesi, il generale Joseph Aoun. L'alto rappresentante avra' anche un incontro con il ministro degli Affari esteri e degli Emigranti Abdallah Bou Habib.