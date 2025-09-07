Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba. Secondo Al Jazeera, che cita fonti mediche della Striscia, la maggior parte delle uccisioni è avvenuta a Gaza City, dove sono state colpite una tenda e una scuola-rifugio. Sempre secondo quanto riferito, la tenda, situata vicino all'ospedale al-Wafa, ospitava sfollati, mentre almeno otto persone sono state uccise nel raid sulla scuola trasformata in rifugio dove si scava sotto le macerie.

Intanto le navi che trasportano aiuti umanitari e che avrebbero dovuto salpare oggi da Tunisi per unirsi alla Global Sumud Flotilla hanno rinviato la loro partenza a mercoledì prossimo «a causa di problemi tecnici e logistici», come annuncia l'organizzazione.

La partenza era prevista appunto per oggi dal porto di Sidi Bou Said, a 20 chilometri dalla capitale tunisina, dopo essere stata rinviata giovedì scorso a causa di ritardi nella navigazione delle navi salpate dalla Spagna.

Aymen Bhiri, membro del gruppo di attivisti, ha confermato all'agenzia EFE che il nipote dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, Mandla Mandela, si imbarcherà sulle navi che salperanno dalla Tunisia per raggiungere quelle partite dalla costa spagnola, con a bordo l'attivista ambientale svedese Greta Thunberg e l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau.

Infine, si apprende che sono in totale 890 le persone arrestate a Londra durante la protesta di ieri sera a sostegno del gruppo Palestine Action, messo al bando dalle autorità britanniche. Si apprende poi che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, visiterà giovedì la città di Maale Adumim, in Cisgiordania, e firmerà un accordo quadro per la costruzione di un gran numero di unità abitative, tra cui il controverso progetto E1.

