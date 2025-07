L'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, incontrerà oggi in Sardegna il ministro israeliano per gli Affari Strategici, Ron Dermer, e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, per discutere la risposta di Hamas all'ultima proposta di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato il viaggio "in Europa" di Witkoff per discutere dell'accordo di cessate il fuoco. Oggi l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere in una nota che "i mediatori hanno consegnato la risposta di Hamas al team negoziale israeliano, che al momento la sta esaminando". Secondo quanto anticipato ieri ad Haaretz da una fonte palestinese, la risposta è stata "positiva", sebbene Hamas abbia espresso riserve, in particolare riguardo alla presenza israeliana in alcune aree della Striscia di Gaza. Secondo la fonte, Israele vorrebbe mantenere il controllo sul 24-28 per cento del territorio palestinese.

EPA