Israele: passaggio sicuro per Sinwar in cambio ostaggi

Il coordinatore del governo israeliano per gli ostaggi, Gal Hirsch, ha detto a Bloomberg che Israele sarebbe pronto a offrire al leader di Hamas, Yahya Sinwar un passaggio sicuro per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla Striscia: "Sono pronto a fornire un passaggio sicuro a Sinwar, alla sua famiglia, a chiunque voglia unirsi a lui. Vogliamo indietro gli ostaggi".

La proposta di consentire la fuga di Sinwar da Gaza è sul tavolo da due giorni, ma non è ancora chiara la risposta di Hamas. L'offerta è stata fatta con l'intento di sviluppare nuove soluzioni per un accordo mentre i negoziati in corso "sembrano sempre più deboli", ha spiegato Hirsch. "Parallelamente, devo lavorare sui piani B, C e D perché devo riportare a casa gli ostaggi", ha aggiunto il negoziatore. "Il tempo stringe; gli ostaggi non hanno tempo". Hirsch ha anche spiegato che fino a questo punto dei negoziati, Hamas "ha cercato di dettare i termini piuttosto che negoziare". Sui sei ostaggi assassinati in un tunnel di Rafah dai terroristi di Hamas alla fine di agosto, Hirsch ha detto che "ci sarà un prezzo per questi omicidi".