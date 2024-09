Sono cinque i punti principali, illustrati dalla regina di Giordania Rania Al-Abdullah intervenendo al Forum Teha di Villa d'Este a Cernobbio, per costruire "una pace giusta e sostenibile" alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. "In primo luogo, il diritto internazionale deve prevalere, senza eccezioni. Non risolveremo mai il conflitto Palestinese-Israeliano, che infiamma le passioni oltre i confini e le generazioni, a meno che non ancoriamo l'impegno su una base di imparzialità - ha spiegato - E mentre il compromesso è la chiave per qualsiasi processo di pace, il diritto internazionale dovrebbe costituire il minimo imprescindibile. Ciò significa far rispettare le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e rispettare le opinioni e le sentenze dei tribunali internazionali, anche quando sono politicamente scomode". Il secondo punto si riassume nel riconoscere "autonomia, dignità e diritti umani come universali e assoluti". "La pace non può essere creata adottando le maniere forti contro una parte più debole costringendola ad accettare condizioni sfavorevoli. Israeliani e Palestinesi hanno pari diritto alla sicurezza e all'autodeterminazione. Alcuni paesi europei hanno riconosciuto questo diritto riconoscendo lo stato Palestinese e spero che altri paesi in Europa e altrove facciano lo stesso", ha affermato la sovrana.