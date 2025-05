Dopo il direttore esecutivo, Jake Wood, anche il capo delle operazioni, David Burke, lascia la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), la fondazione istituita nei mesi scorsi in Svizzera per gestire il controverso piano di aiuti Usa a Gaza. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che al momento la notizia arriva da fonti informate, senza dichiarazioni di Burke. Wood, un ex marine, invece domenica notte, alla vigilia dell'annunciato delle operazioni di distribuzione a GAZA, aveva comunicato le sue dimissioni con una dichiarazione in cui ha definito il piano Usa, sostenuto da Israele, non rispettoso dei "principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza". Nonostante queste defezioni, Ghf ha annunciato ieri di aver iniziato le sue operazioni "consegnando camion carichi di cibo nei siti di distribuzione sicuri, dove è iniziata la distribuzione alla popolazione di Gaza". In particolare sono stati recapitati gli aiuti al Secure Distribution Site One, nei pressi del corridoio di Philadelphi Corridor lungo il confine tra Gaza e Egitto, con la scorta di contractor armati delle società di sicurezza americane.