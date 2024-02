Vista la difficoltà di consegnare aiuti umanitari via terra nella Striscia di Gaza, l'amministrazione di Joe Biden starebbe valutando la possibilità di inviare aiuti aerei. Nei giorni scorsi operazioni simili erano state condotte dalla Giordania. A riferire la notizia è il portale Axios citando funzionari governativi americani. "La situazione è davvero brutta. Non siamo in grado di far arrivare abbastanza aiuti via camion, quindi abbiamo bisogno di misure disperate come i lanci aerei", ha affermato un funzionario. Anche il Canada starebbe pensando a soluzioni simili