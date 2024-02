Il presidente degli Stati Uniti ha criticato apertamente la condotta di Netanyahu nella campagna militare a Gaza e ha dichiarato di star lavorando per un cessate il fuoco e per facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. Continuano gli attacchi nella Striscia e anche su Rafah.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è espresso circa la campagna militare israeliana condotta a Gaza definendola «esagerata». Si tratta della critica più aspra nei confronti di Israele da quando è iniziata l’operazione militare lo scorso 7 ottobre.

«Sono del parere, come sapete, che la condotta della risposta nella Striscia di Gaza sia stata esagerata», ha detto il presidente durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Biden ha poi confermato ai giornalisti di star lavorando per ottenere una pausa prolungata dei combattimenti per permettere il rilascio degli ostaggi. «Ci sono tante persone innocenti che muoiono di fame, molte persone innocenti che sono nei guai e muoiono, e questo deve finire», ha concluso.

Il presidente ha poi rivendicato di aver fatto pressioni sul governo israeliano e su quello egiziano per consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Riferendosi erroneamente al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi come al presidente del Messico, ha dichiarato che «non voleva aprire l’accesso per consentire l’ingresso di materiale umanitario. Gli ho parlato, l’ho convinto ad aprire l’accesso».

Anche il portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha affermato nella serata di giovedì che gli Stati Uniti non sono disposti a sostenere un’offensiva a Rafah, perché sarebbe un «disastro». La città nel sud della Striscia ospita al momento la gran parte degli sfollati palestinesi, fuggiti dagli incessanti bombardamenti nella vicina Khan Younis e nel nord di Gaza, intrappolati a Rafah in attesa della prossima offensiva israeliana.

A Rafah

A Rafah i palestinesi sono impossibilitati a lasciare il paese e vivono in rifugi improvvisati, privi di cibo e medicine. Da giovedì sono iniziati gli attacchi nella città, che hanno preso di mira due case, uccidendo 11 persone. Anche nella notte tra giovedì e venerdì, a poche ore dalle dichiarazioni di Joe Biden, alcuni attacchi aerei israeliani hanno colpito Rafah uccidendo almeno nove persone, tra cui diverse donne e bambini.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che intensificare l’offensiva su Rafah non farebbe altro che «aumentare quello che è già un incubo umanitario», ostacolando ulteriormente «un’operazione umanitaria già limitata dall’insicurezza, dalle infrastrutture danneggiate e dalle restrizioni di accesso». L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha rilasciato alcune dichiarazione secondo le quali la diffusa distruzione di infrastrutture civili a Gaza da parte dell'Idf «equivale a una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra e a un crimine di guerra».

L’Unicef ha invitato pubblicamente tutte le parti ad astenersi da un'escalation militare a Rafah, avvertendo che nella zona sono presenti più di 600.000 bambini. «Abbiamo bisogno che gli ultimi ospedali, rifugi, mercati e sistemi idrici rimasti a Gaza rimangano funzionanti»,ha detto Catherine Russell, direttore esecutivo dell'Unicef. «Senza di loro, la fame e le malattie saliranno alle stelle, uccidendo più bambini».

Intanto continuano le proteste israeliane per bloccare l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, diversi protestanti si sono radunati al valico di Nitzana con il confine egiziano, bloccando l’ingresso dei camion. Almog Booker, un reporter di Channel 13, ha pubblicato su X alcuni video delle manifestazioni.

