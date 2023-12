Nella notte non si sono fermati gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza. Alcuni funzionari di Hamas hanno confermato la morte di almeno 25 persone a Rafah, nel sud della Striscia. Tra le vittime anche un giornalista palestinese di nome Abdel Zourub, il 64esimo dall’inizio del conflitto. La città di Rafah, sul confine con l’Egitto, rappresenta la destinazione di molte persone in fuga dagli attacchi che si stanno intensificando a Khan Yunis.

L’Idf ha annunciato la morte in un attacco aereo di uno dei finanziatori dell’organizzazione Hamas, Subhi Farwanah. «É stato uno dei pochi e importanti scambiatori di denaro che è stato in grado di trasferire all'ala militare di Hamas la quantità di denaro necessaria per i combattimenti», ha detto l’Idf insieme all’agenzia di sicurezza Shin Bet. Anche la città di Tel Aviv ha ricevuto dei razzi lanciati da Gaza e rivendicati da Hamas. Per ora non si hanno segnalazioni di vittime.

Risoluzione Onu

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha rinviato ad oggi la votazione della risoluzione che chiede un cessate il fuoco che si sarebbe dovuta tenere nel pomeriggio di ieri. Il rinvio è stato deciso nel tentativo di evitare un altro veto da parte degli Stati Uniti, «il più stretto alleato di Israele» secondo il giornale Times of Israel.

Il progetto presentato prevede un «cessate urgente e sostenibile delle ostilità» a Gaza e il «rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi». Anche in questa versione l’organizzazione Hamas non viene esplicitamente nominata ma condanna «tutti gli attacchi indiscriminati contro i civili».

Lo scorso 12 dicembre, l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato una risoluzione simile a cui gli Stati Uniti e Israele hanno votato contro. Ora è importante approvare una risoluzione del Consiglio di sicurezza perché, a differenza di quella dell’Assemblea, sarà giuridicamente vincolante.

Attacchi alle petroliere

Dopo lo stop di alcuni compagnie di navigazione come il colosso petrolifero Bp, gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione internazionale per contrastare la minaccia del gruppo di ribelli yemeniti Houthi. Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, in visita a Tel Aviv, ha detto che gli attacchi «minacciano il libero flusso del commercio, mettono in pericolo marinai innocenti e violano il diritto internazionale». La missione, denominata Operazione Prosperity Guardian, includerà Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles, Spagna, Regno Unito. La Russia, invece, ha confermato che non parteciperà all’iniziativa. Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, ha detto: «Non prenderemo parte all’operazione». Il primo ministro israeliano, Benjiamin Netanyahu, ha ringraziato Austin per aver «agito» nella lotta contro il gruppo sostenuto dall’Iran.

Mohammed Abdulsalam, il negoziatore del gruppo ribelle, ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che la missione americana è «sostanzialmente inutile». «Anche se l’America riuscisse a mobilitare il mondo intero, le nostre operazioni militari non si fermeranno, a prescindere dai sacrifici che ci costerà», ha aggiunto.

Nonostante i servizi di intelligence occidentali abbiano confermato il legame tra il gruppo di ribelli e l’Iran, il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, ha smentito. «Il gruppo yemenita Houthi agisce in modo indipendente per quanto riguarda i suoi attacchi e il sequestro delle navi collegate a Israele nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, in segno di protesta per la guerra contro i palestinesi di Gaza. Non è giusto mettere in relazione le misure indipendenti del gruppo yemenita con altri Paesi», ha detto.

