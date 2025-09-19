Nonostante il sostegno unanime di 14 membri, Washington, ancora una volta, ha deciso di difendere il suo alleato. L’Autorità nazionale palestinese ha espresso «profondo rammarico e stupore», mentre la Cina ha criticato duramente la scelta degli Usa

Gli Stati Uniti hanno imposto il veto alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. Nonostante il sostegno unanime di 14 membri, Washington, ancora una volta, ha deciso di difendere il suo alleato. L’Autorità nazionale palestinese ha espresso «profondo rammarico e stupore», mentre la Cina ha criticato duramente la scelta degli Usa.

Intanto nella Striscia proseguono i bombardamenti e dopo 35 ore di blackout è stata ripristinata la rete. Il premier Benjamin Netanyahu ha accusato la Giordania dell’attentato avvenuto al valico di Allenby dove sono stati uccisi due soldati israeliani. L’Autorità portuale israeliana ha intanto dichiarato chiuso il valico fino a nuovo ordine.

In Germania, invece, non è ancora stata presa una decisione riguardo all’introduzione di sanzioni europee nei confronti di Israele. Il nodo si scioglierà la prossima settimana.

Israele continua con le bombe nel sud del Libano, l'Onu condanna L'Onu ha condannato la serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, definendoli violazioni della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. Nelle ultime ore infatti l'aviazione israeliana ha intensificato i suoi raid aerei nonostante l'accordo del cessate il fuoco raggiunto lo scorso novembre. «Tali azioni mettono a rischio la fragile stabilità raggiunta lo scorso novembre e minano la fiducia dei civili nella possibilità di una soluzione pacifica del conflitto», si legge nel comunicato di Unifil, la missione militare Onu schierata nell'area. «Gli attacchi hanno costretto i caschi blu di due postazioni a rifugiarsi nei bunker, mettendo in pericolo la vita di soldati libanesi, caschi blu e civili», si legge ancora. In questo senso, «le Nazioni Unite chiedono alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di astenersi da ulteriori attacchi e di ritirarsi completamente dal territorio libanese». Idf: «480mila palestinesi fuggiti da Gaza city» Secondo le ultime stime dell'Idf, circa 480mila palestinesi sono fuggiti da Gaza city, dirigendosi verso il sud della Striscia. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero a Gaza City prima che l'Idf lanciasse l'offensiva contro Hamas nella zona Dopo 35 ore di Blackout è stata ripristinata la rete a Gaza I servizi internet e di telefonia fissa sono stati ripristinati a Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza dopo un blackout di circa 35 ore. Lo ha riferito oggi l'osservatorio di controllo della connettività, NetBlocks, dopo che la Palestinian Telecommunications Company (Paltel) ha fatto sapere di essere riuscita a riparare i danni causati dai raid israeliani. "I dati mostrano che la connettività internet è stata ripristinata nel nord di Gaza, dopo un blackout delle telecomunicazioni durato circa 35 ore, a seguito delle riparazioni sul campo", ha confermato NetBlocks, sottolineando che "il servizio complessivo rimane ben al di sotto dei livelli prebellici". Anp, rammarico e stupore per veto Usa a risoluzione Onu su cessate il fuoco La presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha espresso "profondo rammarico e stupore per il veto degli Stati Uniti alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza, nonostante il sostegno unanime degli altri 14 membri del Consiglio". Lo ha detto il portavoce presidenziale Nabil Abu Rudeineh, sottolineando che "gli Stati Uniti hanno scelto di bloccare la risoluzione utilizzando il loro diritto di veto, ciò invia un segnale pericoloso". La Cina ha criticato duramente gli Usa per il loro veto in sede Onu La Cina ha criticato duramente gli Stati Uniti per aver bloccato una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio immediato degli ostaggi. In un filmato diffuso sul social media cinese Weibo, il rappresentante permanente di Pechino all'Onu, Fu Cong, ha accusato Washington di "aver abusato ancora una volta del suo potere di veto". "Il Consiglio di Sicurezza ha compiuto ripetuti sforzi, solo per essere ripetutamente bloccato con la forza dagli Stati Uniti. Quanto ancora dobbiamo aspettare prima che il Consiglio di Sicurezza possa adempiere alle sue responsabilita'?", ha detto il diplomatico. La delegazione Usa, affermando che il linguaggio della risoluzione non condanna in maniera sufficiente le azioni di Hamas, e' stata l'unica ad esprimersi contro il testo, sostenuto dagli altri 14 membri dell'organismo. La risoluzione, che definisce "catastrofica" la situazione a Gaza, avrebbe anche chiesto a Israele di mettere fine a tutte le restrizioni imposte alla consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Quello di ieri, 18 settembre, e' il sesto veto posto dagli Stati Uniti su una risoluzione relativa alla Striscia di Gaza dal 2023. ​​​​​​Israele ha chiuso il valico di Allenby tra Cisgiordania e Giordania L'Autorità aeroportuale israeliana dichiara chiuso fino a nuovo avviso il valico di Allenby tra la Cisgiordania e la Giordania, in seguito all'attacco di ieri in cui sono rimasti uccisi due soldati israeliani. Lo riporta il Times of Israel. L'autore dell'attacco con sparatoria e accoltellamento era un giordano alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto dalla Giordania alla Striscia di Gaza. Anche il valico settentrionale del fiume Giordano è stato chiuso fino a nuovo avviso. Il valico di Rabin tra Israele e Giordania, vicino a Eilat, è aperto solo ai lavoratori, mentre il valico di Taba con l'Egitto è regolarmente operativo, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane. Mondo Israele e il boom dell’emigrazione: in 80mila lasciano lo Stato ebraico Wafa: almeno quattro morti a Gaza tra cui due bambini Almeno quattro persone, tra cui due bambini, sono state uccise in attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. "Due bambini sono stati uccisi in un attacco israeliano contro una tenda che ospitava rifugiati a ovest di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale", ha riportato l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti mediche. Secondo la stessa fonte, un palestinese è stato ucciso in un attacco aereo vicino a una moschea a Deir El Balah, che ha anche ferito diverse persone. Inoltre, "una persona è stata uccisa e altre sono rimaste ferite quando un drone ha bombardato l'area vicino ad Abu Sarar, a ovest del campo profughi di Nuseirat", ha aggiunto Wafa. Mondo Missili su due ospedali, il martirio di Gaza City: «Per gli ostaggi è la fine» Un gruppo di senatori democratici chiede di riconoscere lo stato della Palestina Un gruppo di senatori del Partito democratico Usa ha presentato ieri una risoluzione non vincolante che sollecita Washington a riconoscere l'esistenza di uno Stato palestinese smilitarizzato accanto a Israele. Il testo, firmato dal senatore Jeff Merkley (Oregon) e co-sponsorizzato da altri otto colleghi tra cui il senatore socialista Bernie Sanders, chiede anche un cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi e un incremento degli aiuti umanitari a Gaza. La misura, la prima del genere al Senato, non sembra avere alcuna possibilità concreta di approvazione da parte del Senato a guida repubblicana. Arriva però in un momento di crescente pressione internazionale su Israele, con Canada, Regno Unito, Francia, Australia e altri Paesi che hanno espresso l'intenzione di riconoscere lo Stato palestinese in occasione della prossima assemblea generale dell'Onu

