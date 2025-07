L'Associazione dei giornalisti dell'agenzia France Presse (Afp) ha dichiarato che i suoi colleghi che operano nella Striscia di Gaza sono a serio rischio di fame e che "senza intervento, gli ultimi reporter a Gaza moriranno". Il sindacato afferma di avere "uno scrittore freelance, tre fotografi e sei video freelance" che lavorano ancora a Gaza dopo che la maggior parte del suo staff se n'è andato l'anno scorso, e che, insieme a una manciata di altri, sono alcuni degli ultimi giornalisti che riferiscono sul campo nella Striscia. Secondo la dichiarazione, i giornalisti dell'agenzia di stampa a Gaza hanno recentemente avvertito che non hanno più abbastanza forza per lavorare. Dall'enclave, un fotografo di nome Bashar, 30 anni, ha scritto su Facebook: "Il mio corpo è magro e non posso più lavorare". Il sindacato aggiunge che anche se i giornalisti ricevono uno stipendio mensile dall'Afp per il loro lavoro, "non c'è nulla da comprare, o solo a prezzi completamente esorbitanti". "Vediamo che la loro situazione sta peggiorando", ha spiegato il sindacato. "Sono giovani e la loro forza li sta abbandonando. La maggior parte non ha più la capacità fisica di viaggiare nell'enclave per svolgere il proprio lavoro. Le loro strazianti richieste di aiuto sono ormai quotidiane". Rispondendo alla dichiarazione, la direzione dell'Afp ha affermato di "condividere l'angoscia" espressa dal sindacato e di aver "assistito impotente al drammatico deterioramento delle loro condizioni di vita". L'agenzia ha aggiunto che sta lavorando per evacuare i giornalisti freelance rimasti e le loro famiglie da Gaza, "nonostante l'estrema difficolta' di lasciare un territorio soggetto a un rigido blocco". "Dal 7 ottobre, Israele ha vietato a tutti i giornalisti internazionali di entrare nella Striscia di Gaza. In questo contesto, il lavoro dei nostri freelance palestinesi e' fondamentale per informare il mondo", ha continuato l'agenzia. "Ma le loro vite sono in pericolo, quindi esortiamo le autorità israeliane a consentire la loro immediata evacuazione con le loro famiglie