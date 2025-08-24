Il leader del partito israeliano Blu e bianco, Benny Gantz, ha invitato il premier Benjamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito di destra Israel Beitenu, Avigdor Liberman, a formare un "governo di riscatto per gli ostaggi" temporaneo per un periodo di sei mesi. Durante una conferenza stampa, Gantz ha affermato che il governo provvisorio dovrebbe concentrarsi su due obiettivi principali: garantire il rilascio degli ostaggi detenuti dal gruppo islamista Hamas nella Striscia di Gaza e approvare la controversa bozza di legge sul reclutamento militare degli ultraortodossi. Il leader del partito di centro ha anche affermato che le elezioni dovrebbero essere programmate dopo il raggiungimento di questi obiettivi. Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, membro di estrema destra della coalizione di governo di Netanyahu, ha già respinto la proposta dell'ex ministro della Difesa Gantz. "Gli elettori di destra hanno scelto una politica di destra: non la politica di Gantz, non un governo centrista, non accordi di resa con Hamas, ma sì alla vittoria assoluta", ha dichiarato Ben Gvir in un comunicato.