L’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato le operazioni militari nella periferia di Gaza City, dopo che in mattinata ha conquistato varie parti della città di Jabalia, distante a quattro chilometri nel nord della Striscia. L’offensiva si intensificherà nelle prossime settimane, una volta arruolati i 60mila riservisti richiamati dal ministero della Difesa nei giorni scorsi.
Nella serata del 23 agosto il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha avuto uno scontro con i due ministri dell’ultradestra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir sulle operazioni militari in corso. «Vi abbiamo ordinato un’operazione rapida. Assediateli. Chi non evacua non deve poter fuggire. Senza acqua, senza elettricità, moriranno di fame o si arrenderanno», ha detto Smotrich a Zamir.
Intanto il leader del partito israeliano Blu e bianco, Benny Gantz, ha invitato il premier Benjamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito di destra Israel Beitenu, Avigdor Liberman, a formare un "governo di riscatto per gli ostaggi" temporaneo per un periodo di sei mesi.
Gaza, 289 persone morte per fame
Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha registrato 8 decessi nelle ultime 24 ore a causa della carestia e della malnutrizione, tra cui un bambino. Questo porta il numero totale delle vittime di fame e malnutrizione a 289, tra cui 115 bambini.
L'Egitto rafforza la presenza militare nel Sinai del Nord
Le forze armate egiziane hanno rafforzato negli ultimi giorni la propria presenza al confine con la Striscia di Gaza "per timore delle ripercussioni umanitarie e militari di un'eventuale invasione". Lo riferisce il quotidiano panarabo qatariota con sede a Londra "Al Araby al Jadeed", secondo cui "le autorità egiziane si aspettano che le forze israeliane occupino, in qualsiasi momento, le zone che ancora sfuggono al loro controllo a Gaza City e a nord di essa", costringendo "circa un milione di cittadini di Gaza City a fuggire dalla città verso il sud" della Striscia e "aprendo la strada a tentativi intenzionali da parte di Israele di spingere questi civili verso il confine egiziano". Sono due i motivi del rafforzamento delle forze armate egiziane al confine con Gaza, secondo quanto riferito da "Al Araby al Jadeed": primo, "impedire qualsiasi violazione della sicurezza o attraversamento di massa"; secondo, "inviare un messaggio politico sul fatto che l'Egitto rifiuta categoricamente qualsiasi soluzione a scapito del suo territorio o della sua sovranità". Una fonte egiziana ben informata ha rivelato allo stesso quotidiano che "questo scenario è considerato in Egitto una minaccia diretta alla sicurezza nazionale"
L'Idf annuncia di aver avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City
L'esercito israeliano afferma di aver avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City "in vista di una grande offensiva per conquistare l'intera città". Lo riferiscono i media di Tel Aviv. "Decine di migliaia di riservisti dovrebbero presentarsi in servizio il 2 settembre per l'offensiva, che probabilmente inizierà nelle prossime settimane", si sottolinea.
Secondo Israele almeno uno o due ostaggi sarebbero in pericolo di vita
Israele ha valutato che "almeno uno o due" degli ostaggi detenuti dai gruppi islamisti nella Striscia di Gaza versano "in condizioni di pericolo di vita". Lo riferisce l'emittente israeliana "Channel 12", dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato venerdi' che sarebbero meno di 20 gli ostaggi ancora in vita.
Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba di oggi
Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferiscono fonti mediche citate da al Jazeera, secondo le quali sono rimaste uccise sei persone che cercavano cibo
I famigliari degli ostaggi protestano davanti le case dei ministri
Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani si sta radunando per manifestare davanti alle abitazioni di alcuni ministri, chiedendo un cessate il fuoco. I dimostranti manifesteranno davanti alle case del ministro della Difesa Israel Katz, del ministro degli Affari Strategici Ron Dermer, del ministro degli Esteri Gideon Saar, nonché dei ministri Eli Cohen, Miri Regev e Avi Dichter. Lo riferiscono i media di Tel Aviv.
Gantz propone un "governo di riscatto degli ostaggi"
Il leader del partito israeliano Blu e bianco, Benny Gantz, ha invitato il premier Benjamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito di destra Israel Beitenu, Avigdor Liberman, a formare un "governo di riscatto per gli ostaggi" temporaneo per un periodo di sei mesi. Durante una conferenza stampa, Gantz ha affermato che il governo provvisorio dovrebbe concentrarsi su due obiettivi principali: garantire il rilascio degli ostaggi detenuti dal gruppo islamista Hamas nella Striscia di Gaza e approvare la controversa bozza di legge sul reclutamento militare degli ultraortodossi. Il leader del partito di centro ha anche affermato che le elezioni dovrebbero essere programmate dopo il raggiungimento di questi obiettivi. Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, membro di estrema destra della coalizione di governo di Netanyahu, ha già respinto la proposta dell'ex ministro della Difesa Gantz. "Gli elettori di destra hanno scelto una politica di destra: non la politica di Gantz, non un governo centrista, non accordi di resa con Hamas, ma sì alla vittoria assoluta", ha dichiarato Ben Gvir in un comunicato.
Smotrich: "Chi non evacua da Gaza non deve poter fuggire. Moriranno di fame o si arrenderanno"
Durante un incontro ad alta tensione, il capo di stato maggiore Eyal Zamir si è confrontato con i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. Smotrich, come spesso accaduto, ha utilizzato toni decisi nel riferirsi a Zamir: “Vi abbiamo ordinato un’operazione rapida. Assediateli. Chi non evacua non deve poter fuggire. Senza acqua, senza elettricità, moriranno di fame o si arrenderanno".
