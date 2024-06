Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu interverrà al Congresso americano il prossimo 24 luglio in un momento molto delicato per il suo governo, vista l’attenzione mediatica sulla condotta dell’esercito israeliano su Gaza. In un’intervista all’Abc il presidente statunitense Joe Biden ha detto che Netanyahu ha ascoltato i suoi appelli per evitare di invadere completamente Rafah.

Il ministro delle Finanze israeliano, l’estremista Bezalel Smotrich ha chiesto la ricostruzione di colonie ebraiche nella Striscia di Gaza una volta che sarà finita la guerra. «I nostri eroici combattenti stano distruggendo il male di Hamas e occuperemo la Striscia di Gaza. Per la verità, dove non ci sono insediamenti non c'è sicurezza», ha detto Smotrich.

Blinken sarà lunedì in Israele Il segretario di stato americano Antony Blinken arriverà lunedì prossimo in Israele. Lo ha riferito Ynet secondo cui la visita avviene nell'ambito delle trattative per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Arrestato il fotografo palestinese aggredito durante la marcia a Gerusalemme Il fotografo palestinese aggredito due giorni fa durante la "marcia delle bandiere" a Gerusalemme, Saif Kwasami, sarebbe stato arrestato dalla polizia israeliana con l'accusa di essere collegato ad Hamas. Secondo la polizia, Kwasami «non è stato in alcun modo riconosciuto come giornalista con relativa documentazione valida in Israele, e di recente è stato bandito dal Monte del Tempio e dai suoi ingressi fino all'agosto 2024». Due giorni fa il fotografo è stato aggredito da estremisti israeliani prima della tradizionale "marcia delle bandiere" con cui Israele celebra la guerra dei sei giorni del 1967 e la presa di Gerusalemme est, considerata illegale da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite. Il Qatar fa pressing su Hamas Secondo la Cnn il Qatar ha minacciato di espulsione i leader di Hamas se l'organizzazione non accetterà un accordo di cessate-il-fuoco e rilascio degli ostaggi, dietro pressioni degli Stati Uniti. Secondo l'emittente statunitense, nei contatti avuti nell'ultima settimana, l'amministrazione Biden ha fatto pressioni sugli alleati in Medio Oriente affinché minacciassero Hamas in modo da spingere il gruppo estremista palestinese ad accettare l'ultima proposta per un cessate-il-fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani. Mondo Gaza, strage israeliana in una scuola dell'Unrwa. Tel Aviv: nell'edificio una base di Hamas

