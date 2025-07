Israele ha respinto la dichiarazione del primo ministro del Canada, Mark Carney, che ieri sera ha annunciato che il suo paese riconoscerà lo Stato palestinese a settembre se non sarà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione del ministero degli Esteri israeliano pubblicata su X, si legge: "Il cambiamento di posizione del governo canadese in questo momento e' un premio per (il movimento islamista palestinese) Hamas e danneggia gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi".