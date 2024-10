Gebran Bassil, capo del partito cristiano libanese, Movimento patriottico libero, intervistato dalla Stampa ha attaccato duramente Hezbollah. "È da un anno che mi scontro con loro perché non avevano nessun diritto di trascinare il Libano in una guerra con Israele. E per cosa? Per difendere Gaza? Gaza è distrutta e ora è il nostro turno. Hanno servito a Netanyahu su un piatto d'argento il pretesto per regolare i suoi conti. E adesso non si fermerà più", accusa Bassil. "Solo la forza,una forza equivalente può fermalo. Disarmare Hezbollah significa lasciare libero il campo agli israeliani", ha aggiunto chiedendo una forte pressione internazionale sul governo di Tel Aviv.