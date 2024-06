Da un nuovo rapporto dell'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, emerge che nove bambini su dieci a Gaza soffrono di grave povertà alimentare e non possono accedere a gruppi alimentari sufficienti per sostenere una crescita e uno sviluppo ottimali. «Nella Striscia di Gaza, mesi di ostilità e restrizioni sugli aiuti umanitari hanno fatto crollare i sistemi alimentare e sanitario, con conseguenze catastrofiche per i bambini e le loro famiglie», ha affermato l'Unicef in una nota, aggiungendo che i combattimenti nella Striscia hanno «distrutto terreni agricoli, lasciato il bestiame affamato, decimato la flotta peschereccia e danneggiato le strutture di lavorazione e di stoccaggio degli alimenti».

A questo si aggiunge la chiusura delle vie di comunicazione usate per la consegna di aiuti che da anni rifornivano la Striscia. Bloccare le arterie ha privato milioni di persone degli aiuti, scrive l'agenzia Onu.