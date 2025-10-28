Nella Striscia attualmente ci sono 13 corpi ma il gruppo sta facendo fatica a localizzarli per la consegna alla Croce Rossa internazionale. L’episodio potrebbe far saltare la tregua
La restituzione da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi sta diventando sempre un’operazione sempre più complicata. Nella Striscia attualmente ci sono 13 corpi ma il gruppo sta facendo fatica a localizzarli per la consegna alla Croce Rossa internazionale.
Secondo diversi media nell’ultima bara consegnata ieri sera alle autorità israeliane c’erano i resti del corpo di un ostaggio già restituito. Non solo, diversi organi di stampa dello stato ebraico hanno citato in forma anonima dei soldati dell’Idf che hanno accusato Hamas di aver messo in scena il ritrovamento del corpo.
I miliziani avrebbero scavato in una zona della parte orientale di Gaza City, portato un corpo da un edificio vicino e deposto il cadavere nella buca, per poi ricoprirlo e chiamare la Croce Rossa affinché assistesse alla presunta scoperta. L’intero episodio sarebbe stato ripreso anche da un drone militare israeliano.
Il governo israeliano non ha ancora rilasciato un commento ufficiale. Ma il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di convocare un incontro d'emergenza per valutare possibili risposte contro Hamas.
Ben Gvir e Smotrich chiedono una risposta dura contro Hamas
"Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente tutti i corpi dei nostri caduti è di per sé la prova che l'organizzazione terroristica è ancora in piedi". Lo ha dichiarato il ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, esortando il premier Benjamin Netanyahu a mettere fine all'indecisione: "Signor Primo Ministro, basta esitazioni. Dia l'ordine!". Le affermazioni arrivano mentre Hamas sembra - secondo indiscrezioni dei media israeliani - aver consegnato resti già restituiti in precedenza, invece del corpo di uno degli altri 13 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto misure più dure, scrivendo a Netanyahu per convocare "con urgenza il gabinetto di sicurezza oggi per discutere e formulare un pacchetto di risposte determinate e decise" e ribadendo che "lo scopo centrale della guerra è la distruzione di Hamas e l'eliminazione della minaccia che Gaza rappresenta per i cittadini di Israele". Smotrich ha aggiunto che "non si può permettere ad Hamas di deridere i cittadini d'Israele e giocare crudamente con i sentimenti delle famiglie dei caduti".
A Gaza oltre 70mila persone affette da epatite C
Il medico dell'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, Khalil al-Daqran, ha detto ad Al Jazeera Arabic che più di 70.000 persone a Gaza sono infette dall'epatite C e necessitano di cure urgenti fuori dalla Striscia. "Chiediamo l'apertura immediata dei valichi per limitare la diffusione di malattie epidemiche a Gaza", ha affermato al-Daqran.
Netanyahu convoca una riunione di emergenza
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà un incontro d'emergenza per valutare possibili risposte alle presunte violazioni della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza da parte di Hamas. Lo riportano i media locali, citati dal Times of Israel. La convocazione avviene mentre emergono sospetti sui resti consegnati ieri da Hamas, che sembrerebbero appartenere a un ostaggio già restituito in precedenza, e non a uno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia.
Tre persone sono state uccise in Cisgiordania dall'Idf
Le autorità israeliane hanno dichiarato di aver ucciso tre militanti palestinesi questa mattina durante un'operazione nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. Secondo l'Idf, i militanti “hanno preso parte ad attività terroristiche a Jenin”. Due sono stati uccisi nella prima raffica di colpi. Il terzo, rimasto ferito, è stato ucciso poco dopo.
Media: nella bara data da Hamas i resti ostaggio già restituito
La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. La valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.
© Riproduzione riservata