"Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente tutti i corpi dei nostri caduti è di per sé la prova che l'organizzazione terroristica è ancora in piedi". Lo ha dichiarato il ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, esortando il premier Benjamin Netanyahu a mettere fine all'indecisione: "Signor Primo Ministro, basta esitazioni. Dia l'ordine!". Le affermazioni arrivano mentre Hamas sembra - secondo indiscrezioni dei media israeliani - aver consegnato resti già restituiti in precedenza, invece del corpo di uno degli altri 13 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto misure più dure, scrivendo a Netanyahu per convocare "con urgenza il gabinetto di sicurezza oggi per discutere e formulare un pacchetto di risposte determinate e decise" e ribadendo che "lo scopo centrale della guerra è la distruzione di Hamas e l'eliminazione della minaccia che Gaza rappresenta per i cittadini di Israele". Smotrich ha aggiunto che "non si può permettere ad Hamas di deridere i cittadini d'Israele e giocare crudamente con i sentimenti delle famiglie dei caduti".