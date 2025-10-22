In una striscia ancora piena di ordigni ed esposta a una crisi sanitaria, la tregua sembra reggere. Identificati altri due corpi di ostaggi israeliani restituiti martedì sera
La faticosa tregua nella Striscia di Gaza sembra continuare a tenere, almeno per il momento. Dopo la visita del vicepresidente americano, continua il lavoro di fino per determinare il futuro di Hamas, che potrebbe disporre ancora di 10-20mila combattenti.
In giornata, atteso anche il pronunciamento della Corte internazionale di giustizia sul blocco degli aiuti umanitari diretti a Gaza. I giudici dell'Aja valuteranno anche se Israele sia obbligato a cooperare con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (Unrwa).
In ogni caso il parere della Cig non sarà vincolante ma verrà usato come eventuale strumento di pressione su Israele affinché cooperi con le Nazioni Unite e consenta l'ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza.
Sarà la terza sentenza della Corte sulle azioni di Tel Aviv dallo scoppio della guerra di Gaza. Nel luglio dello scorso anno, l'Aja ha stabilito che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi era illegale.
PUNTI CHIAVE
10:11
Meloni: «Pronti a partecipare a Forza per stabilizzare Gaza»
08:31
Attesa per il pronunciamento della Cig sul blocco degli aiuti
Meloni: «Pronti a partecipare a Forza per stabilizzare Gaza»
«Dal punto di vista della sicurezza siamo pronti a partecipare a una eventuale Forza internazionale di stabilizzazione e a continuare a sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'addestramento delle sue forze di polizia e nel rafforzamento delle loro capacità operative». Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, parlando di Gaza. «Dobbiamo ancora definire i dettagli del nostro contributo, ma - ha aggiunto - ritengo fin d'ora opportuno un passaggio parlamentare su queste materie e avremo quindi modo di approfondire insieme. E sono certa che, trattandosi di contribuire realmente e concretamente alla pace in Medio Oriente, tutte le forze in Parlamento non mancheranno di dare il loro sostegno convinto».
Hamas assicura lo stop a esecuzioni pubbliche
Hamas ha detto ai mediatori che fermerà le esecuzioni pubbliche di membri di bande rivali, dopo che i mediatori hanno sostenuto che tali azioni avrebbero potuto dare a Israele una scusa per riprendere i combattimenti, hanno affermato funzionari arabi. Trump ieri ha di nuovo affermato che Hamas "sarebbe stato sistemato molto rapidamente se non avesse sistemato la situazione da solo, perché stava violando il suo accordo". "Siamo determinati a far sì che questo accordo resti valido. Durerà, perché vogliamo che duri", ha dichiarato il leader di Hamas, Khalil al-Hayya.
Vance incontra Netanyahu, alle 12 da Herzog
Il vicepresidente statunitense J.D. Vance incontra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme questa mattina, alle ore 10. Secondo l'ufficio del premier, Vance e sua moglie Usha vengono ricevuti da Netanyahu e da sua moglie Sara. I due leader terranno un incontro allargato alle 11, a cui parteciperanno anche i loro collaboratori. I principali consiglieri della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff e Jared Kushner, si sono recati ieri con Vance al centro di coordinamento per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Israele a Gaza, a Kiryat Gat, e saranno probabilmente presenti all'incontro presso l'ufficio di Netanyahu, che si concentrera' principalmente sul cessate il fuoco a Gaza. La Casa Bianca non ha ancora reso noto il programma della giornata. Successivamente Vance si rechera' alla residenza presidenziale per un incontro con il presidente Isaac Herzog, previsto a mezzogiorno. I media israeliani riferiscono inoltre che la coppia Vance ha trascorso la notte al King David Hotel di Gerusalemme.
Attesa per il pronunciamento della Cig sul blocco degli aiuti
La Corte Internazionale di Giustizia (Cig) si pronuncerà oggi per stabilire se Israele abbia violato il diritto internazionale con il blocco degli aiuti umanitari imposto per mesi alla Striscia di Gaza.
Israele ha respinto tutte le accuse, giustificando il blocco asserendo che il Hamas avrebbe intercettato spedizioni di aiuti, rivendendo poi le merci a prezzi gonfiati. Gli Stati Uniti hanno espresso sostegno alla posizione di Israele. I giudici dell'Aja valuteranno anche se Israele sia obbligato a cooperare con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (Unrwa).
La Cig sta emettendo un parere consultivo legale, richiesto dall'Assemblea generale dell'Onu, che non è vincolante ma potrebbe aumentare la pressione su Israele affinché cooperi con le Nazioni Unite e consenta l'ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza. Sarà la terza sentenza della Corte sulle azioni di Israele dallo scoppio della guerra di Gaza, poco più di due anni fa. Nel luglio dello scorso anno, la Corte dell'Aja ha stabilito che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi era illegale. In precedenza, in un caso di genocidio, la Corte Internazionale di Giustizia aveva ordinato a Israele di adottare tutte le misure necessarie per prevenire il genocidio a Gaza.
Identificati i resti dei corpi restituiti ieri sera
L'Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che i resti restituiti ieri sera da Gaza sono stati identificati come quelli di Arie 'Zalman' Zalmanowicz e di un altro ostaggio tenuto da Hamas la cui famiglia non ha ancora autorizzato la pubblicazione del nome. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Zalmanowicz, 85 anni, del kibbutz Nir Oz, è stato rapito dalla sua casa durante l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ed è morto in prigionia. Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che gli analisti forensi stanno lavorando per determinare la causa del decesso, precisando che la data della morte è stata fissata al 17 novembre 2023. L'altro ostaggio Farhan al-Qadi, salvato dalle truppe israeliane nell'agosto 2024, ha raccontato di essere stato ricoverato in un ospedale di Gaza insieme a Zalmanowich, diabetico, e di essere stato con lui al momento del decesso a causa della mancanza di cure, della malnutrizione e della negligenza. Zalmanowicz lascia i due figli Boaz e Yoav e cinque nipoti. Sua moglie Ruth è morta nel 1997.
Onu: "Gaza ancora disseminata di ordigni"
Luke David Irving, capo del Servizio di azione contro le mine delle Nazioni Unite (Unmas) nei territori palestinesi occupati, ha affermato che la popolazione di Gaza affronta una minaccia "incredibilmente elevata" a causa degli ordigni esplosivi disseminati nell'enclave. Lo riporta Al Jazeera, Irving ha osservato che la scorsa settimana cinque bambini palestinesi sono rimasti feriti a causa di queste armi, sepolte tra le macerie dei bombardamenti israeliani. E questa, ha aggiunto, è solo una delle centinaia di segnalazioni.
© Riproduzione riservata