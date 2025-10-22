L'Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che i resti restituiti ieri sera da Gaza sono stati identificati come quelli di Arie 'Zalman' Zalmanowicz e di un altro ostaggio tenuto da Hamas la cui famiglia non ha ancora autorizzato la pubblicazione del nome. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Zalmanowicz, 85 anni, del kibbutz Nir Oz, è stato rapito dalla sua casa durante l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ed è morto in prigionia. Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che gli analisti forensi stanno lavorando per determinare la causa del decesso, precisando che la data della morte è stata fissata al 17 novembre 2023. L'altro ostaggio Farhan al-Qadi, salvato dalle truppe israeliane nell'agosto 2024, ha raccontato di essere stato ricoverato in un ospedale di Gaza insieme a Zalmanowich, diabetico, e di essere stato con lui al momento del decesso a causa della mancanza di cure, della malnutrizione e della negligenza. Zalmanowicz lascia i due figli Boaz e Yoav e cinque nipoti. Sua moglie Ruth è morta nel 1997.