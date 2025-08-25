Non si avvicina la tregua per la popolazione della Striscia, che anche nelle prime ore del giorno ha subito nuovi raid israeliani
Nonostante l’impiego dei influencer chiamati dal governo israeliano a testimoniare le buone condizioni di vita nella Striscia di Gaza e attribuire la colpa dei problemi al governo di Hamas, altre undici persone sarebbero morte di fame nelle ultime 24 ore.
Intanto, non smettono gli attacchi israeliani, anche se il capo dell’Idf si è espresso a favore della possibilità di accettare l’accordo sul tavolo per far rientrare gli ostaggi e rendere più probabile una tregua.
Raid sull'ospedale Nasser, 14 morti
Almeno 14 persone, inclusi tre giornalisti, sono stati uccisi oggi nell'attacco dell'Esercito israeliano con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera.
Autorità gazawi: "Undici morti di fame nelle ultime 24 ore"
Undici persone, tra cui due bambini, sono morte per malnutrizione nelle ultime 24 ore a Gaza. Lo dichiara il ministero della Salute dell'enclave, citato da Al Jazeera, secondo cui il numero totale di morti per fame e malnutrizione a Gaza è salito a 300, tra cui 117 bambini.
Salgono a 21 i morti nella Striscia dall'alba
Sono 21 i palestinesi morti a Gaza in attacchi israeliani dall'alba di oggi. Lo riferisce Al Jazeera citando fonti mediche nella Striscia. In un raid dell'Idf contro il complesso medico Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia, sarebbe stato ucciso anche il fotoreporter Hossam Al-Masry e altri due giornalisti sarebbero rimasti feriti.
Sei morti nei raid israeliani su Gaza per Al Jazeera
Almeno sei palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente panaraba qatariota Al Jazeera, secondo cui le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero proseguito questa mattina gli attacchi contro diverse aree dell'enclave. Cinque persone sono morte nei raid su Khan Yunis, mentre un altro uomo e' stato ucciso in un attacco aereo nella zona centrale della Striscia.
Yemen, sei morti e 86 feriti dopo gli attacchi israeliani
Almeno sei persone sono morte e 86 sono rimaste ferite, oltre 20 delle quali in condizioni critiche, nei raid aerei condotti da Israele sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Secondo le autorità locali, gli attacchi hanno colpito un edificio nel centro città, un deposito di carburante, due centrali elettriche e il palazzo presidenziale. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito "un complesso militare dove si trova il palazzo presidenziale, due centrali elettriche e un deposito di carburante", spiegando che i raid sono stati "una risposta agli attacchi ripetuti del regime terroristico Houthi contro lo Stato di Israele e i suoi civili".
Ostaggi, il capo dell'Idf: "Dobbiamo accettare l'accordo sul tavolo"
"C'è un accordo (per la presa di ostaggi) sul tavolo, dobbiamo accettarlo": lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, durante una visita alla base navale di Haifa. Lo ha riferito l'emittente Channel 13 News. Il servizio, rilanciato dal Times of Israel, cita Zamir secondo cui "le Idf hanno creato le condizioni per un accordo, ora è nelle mani di Netanyahu".
Onu: "Situazione alimentare catastrofica"
La direttrice esecutiva del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, Cindy McCain, ha descritto la situazione alimentare nella Striscia di Gaza come "catastrofica". "C'e' una malnutrizione molto grave. Avete visto persone morire di fame lì", ha dichiarato la funzionaria in un'intervista al canale televisivo giapponese Nhk. Secondo McCain, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è "il più grande, il migliore e l'unico in grado di fornire il tipo di approvvigionamento alimentare su larga scala di cui Gaza ha bisogno", ma le attività umanitarie sono ostacolate dalle azioni dei militari israeliani. "È molto difficile quando ci puntano contro le armi, i carri armati o qualsiasi altra cosa", ha sottolineato McCain.
