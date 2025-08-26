Anche dopo la strage dei giornalisti, l’esercito israeliano continua a effettuare raid sulla Striscia nelle prime ore del mattino
Benjamin Netanyahu ha parlato di un errore e ha annunciato un’indagine sul doppio bombardamento (il secondo trasmesso in diretta) con cui l’Idf ha colpito l’ospedale Nasser a Gaza.
Continuano intanto gli attacchi sulla Striscia: dalle prime ore del mattino sono morte altre 20 persone.
In Israele, intanto, le persone continuano a manifestare per chiedere al governo di Tel Aviv di fermare i combattimenti e negoziare il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.
I familiari degli ostaggi: "Netanyahu sabota l'accordo per il rilascio"
Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu è il grande ostacolo alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. Per i familiari, l'esecutivo Netanyahu sta di nuovo deliberatamente cercando di "sabotare" l'accordo per la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Lo dice, per esempio, Itzik Horn, padre di Iair ed Eitan, il primo liberato mentre il secondo ancora prigioniero di Hamas a Gaza. Horn accusa l'esecutivo di "abbandonare i suoi cittadini", e sottolinea come "l'avanzamento di un piano per occupare Gaza mentre c'è un accordo sul tavolo è una pugnalata al cuore delle famiglie e dell'intera nazione".
Sulla stessa linea Yehuda Cohen, padre del soldato Nimrod, "il popolo di Israele si sta mobilitando per gli ostaggi, il popolo di Israele è con noi e anche i sondaggi lo dimostrano. Oltre l'80 per cento vuole la fine della guerra e un accordo per la liberazione dei rapiti. L'intero popolo israeliano vuole la fine di questo incubo".
Nei raid sulla Striscia almeno 20 morti, anche bambini
Attacchi israeliani sono proseguiti questa mattina in diverse aree di Gaza, causando finora almeno 20 morti. Lo riferiscono fonti mediche citate da al Jazeera. Tra le vittime più recenti ci sono sette persone uccise in un'abitazione a Gaza City e sei persone - tra cui bambini - rimaste uccise in una tenda nei pressi di Khan Yunis, riferiscono le fonti.
Ap e Reuters chiedono spiegazioni sui giornalisti uccisi
Le agenzie di stampa internazionali Reuters e Associated Press hanno inviato una lettera congiunta alle autorità israeliane per chiedere spiegazioni sull'attacco aereo. "Siamo indignati che tra le vittime di questo attacco contro l'ospedale, un luogo protetto dal diritto internazionale, vi siano giornalisti indipendenti", si legge. Reuters e Ap esprimono poi scetticismo sulla disponibilità delle Forze di difesa israeliane (Idf) a indagare su sé stesse in episodi passati e hanno ribadito la richiesta di assunzione di responsabilità.
Protesta per ostaggi Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
Con il blocco del traffico in direzione sud sull'autostrada Ayalon di Tel Aviv, è iniziata una giornata di intense proteste in tutta Israele a sostegno di un accordo per il recupero degli ostaggi e la fine dei combattimenti a Gaza. Per tutta la giornata sono previste manifestazioni a Tel Aviv e dalle 14 si terranno marce in tutto il paese. La giornata culminerà in serata con una grande marcia dalla stazione ferroviaria Savidor di Tel Aviv a Piazza degli Ostaggi, dove avrà luogo la protesta finale.
© Riproduzione riservata