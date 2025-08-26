Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu è il grande ostacolo alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. Per i familiari, l'esecutivo Netanyahu sta di nuovo deliberatamente cercando di "sabotare" l'accordo per la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Lo dice, per esempio, Itzik Horn, padre di Iair ed Eitan, il primo liberato mentre il secondo ancora prigioniero di Hamas a Gaza. Horn accusa l'esecutivo di "abbandonare i suoi cittadini", e sottolinea come "l'avanzamento di un piano per occupare Gaza mentre c'è un accordo sul tavolo è una pugnalata al cuore delle famiglie e dell'intera nazione".

Sulla stessa linea Yehuda Cohen, padre del soldato Nimrod, "il popolo di Israele si sta mobilitando per gli ostaggi, il popolo di Israele è con noi e anche i sondaggi lo dimostrano. Oltre l'80 per cento vuole la fine della guerra e un accordo per la liberazione dei rapiti. L'intero popolo israeliano vuole la fine di questo incubo".