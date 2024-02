Gli Houthi dello Yemen hanno classificato Stati Uniti e Regno Unito come "paesi ostili" per via del loro sostegno a Israele. I due paesi hanno fondato e guidano la missione militare Prosperity Guardian attiva nel Mar Rosso per proteggere la libertà di navigazione delle navi mercantili che vengono attaccate dagli Houthi stessi. Il gruppo, finanziato e sostenuto dall'Iran, ha compiuto decine di attacchi da quando è iniziata la guerra a Gaza prendendo di mira navi occidentali per via del sostegno dei paesi europei e degli Stati Uniti a Tel Aviv. Con l'operazione "Prosperity guardian" Washington e Londra hanno colpito centinaia di obiettivi militari (depositi di armi, postazioni, strutture etc.) in Yemen. Nonostante ciò gli attacchi proseguono nella notte gli Houthi hanno attaccato altre due navi mercantili presenti nel Golfo di Aden.